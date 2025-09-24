Metroda ölümden döndü! Şakalaşan öğrenciler yaşlı adamı raylara düşürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.

ŞAKALAŞIRKEN ÇARPIP DÜŞÜRDÜLER

Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden şahıs, raylara düştü. İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Abdulkadir K. , ezilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abdulkadir K. , olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)