Metroda ölümden döndü! Şakalaşan öğrenciler yaşlı adamı raylara düşürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.
Öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden şahıs, raylara düştü. İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Abdulkadir K. , ezilmekten son anda kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Abdulkadir K. , olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
