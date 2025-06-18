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Metroda sigara içiyor diye uyaran güvenlik görevlisini öldürdü! İZBAN'daki cinayet anı kamerada

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İzmir'in Menderes ilçesinde, İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) sigara içen M.D. (37), kendisini trenden indiren güvenlik görevlilerine saldırdı. M.D.’nin darbettiği 2 güvenlik görevlisinden Seydihan Alsaç (44), kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan M.D.'nin daha önce benzer olaylar nedeniyle tutuklandığı ve bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

İzmir'deki korkunç olay, pazartesi günü saat 17.00 sıralarında İZBAN Cumaovası İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aliağa istikametinden Torbalı istikametine ilerleyen İZBAN'a binen M.D., Havalimanı İstasyonu'nda, trende sigara içip, diğer yolcuları rahatsız etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine M.D., Cumaovası İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi.

M.D., kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ile H.K.’ya (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

M.D. polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Alsaç, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerinde; şüphelinin trende dengesiz hareketlerde bulunduğu ve sonrasında yaşanan arbede yer aldı.

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BAYRAMDA TAHLİYE OLMUŞ

Ayrıca Alsaç'ın 1,5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve aldığı yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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Diğer yandan şüpheli M.D.'nin daha önce İZBAN'da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklandığı, bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

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İZBAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

İZBAN'dan dün yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tren içinde sigara içen ve kapıları tutarak setin hareket etmesini engelleyen bir yolcuya, Adnan Menderes İstasyonu'nda güvenlik görevlilerimiz müdahale etti. Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirilen şahıs, tüm uyarılara rağmen agresif hareketlerini sürdürmeye devam edince güvenlik görevlilerimiz ile şahıs arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Seydihan Alsaç kafasından yaralanarak, yere düştü. Şahıs, yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. Olaylara, istasyona çağrılan polis ekipleri müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve bugün anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüzün büyük olduğunu belirtir, özel güvenlik görevlimiz Seydihan Alsaç'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve iş arkadaşlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İZBAN
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