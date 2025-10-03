HABER

Mevsim geçişlerinde bu enfeksiyonlara dikkat! Uzmanlar tehlikeye karşı uyardı: "3 günden uzun sürüyorsa hekime başvurun"

Havaların ani değişimiyle birlikte mevsim geçişleri, bağışıklık sistemini zorluyor ve özellikle viral solunum yolu enfeksiyonlarında artışa neden oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, grip, soğuk algınlığı, RSV ve koronavirüs gibi virüslerin bu dönemde daha kolay yayıldığını belirterek; sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıklara karşı da uyarıda bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, mevsim geçişlerinde ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemini zorladığını belirterek, hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme, düzenli uyku, hijyen ve aşının önemine dikkat çekti.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATAN ETKENLER

Bu dönemlerde bağışıklığın neden zayıfladığına değinen Uzm. Dr. Kaya, “Sıcaklık ve nem değişimleri solunum yollarında koruyucu mukozayı kurutur ve mikroplara karşı savunmayı zayıflatır. Güneş ışığının azalmasıyla D vitamini üretimi de düşüyor. Uyku düzenindeki bozulmalar, stres artışı ve okulların açılmasıyla kalabalık ortamlara girilmesi de bağışıklığı zorlayan diğer faktörlerdir” diye konuştu.

EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Mevsim geçişlerinde özellikle viral solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını dile getiren Uzm. Dr. Kaya, şu bilgileri paylaştı:“Grip, soğuk algınlığı, RSV, koronavirüs gibi virüsler bu dönemde daha kolay yayılır. Ayrıca sinüzit, bronşit, zatürre gibi hastalıklar da daha sık görülür. Çocuklarda orta kulak iltihapları artar. Mide-bağırsak enfeksiyonları da özellikle okulların açılmasıyla çoğalır. Alerjik rinit ve astım alevlenmeleri de bu dönemde sık rastladığımız sorunlardır.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN ÖNERİLER

Beslenmenin ve düzenli hareketin bağışıklık için en önemli etkenler olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Kaya, “Her gün taze sebze-meyve, tam tahıl, sağlıklı yağlar ve yeterli protein tüketilmeli. Haftada en az 3 gün, 30 dakika yürüyüş yapılmalı. Yetişkinlerde 7-9 saat, çocuklarda ise 9-11 saat uyku bağışıklık sisteminin korunması için gereklidir. Stres yönetimi için meditasyon, nefes egzersizi ve hobiler de faydalıdır” dedi.

"BESLENMEDE ÖNE ÇIKAN GIDALAR"

Uzm. Dr. Kaya, mevsim geçişlerinde C vitamini, D vitamini, çinko, omega-3 ve probiyotiklerden zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:"C vitamini: Turunçgiller, kivi, kırmızı biber, brokoli"D vitamini: Güneş ışığı, somon, yumurta"Çinko: Kabak çekirdeği, badem, deniz ürünleri"Omega-3: Balık, ceviz, keten tohumu"Probiyotikler: Yoğurt, kefir, ev turşusu"Bol su: Mukoza sağlığı için kritik"

"HİJYEN VE ORTAM TEMİZLİĞİ UNUTULMAMALI"

Hijyen kurallarına dikkat edilmesinin altını çizen Uzm. Dr. Kaya, “Ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması, ortak kullanılan yüzeylerin temizlenmesi, telefon ve tabletlerin dezenfekte edilmesi virüs bulaşını önemli ölçüde azaltır. Kapalı alanlar günde birkaç kez havalandırılmalı, risk grubundakiler kalabalık ortamlarda maske takmalıdır” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSK ALTINDA"

Çocukların bağışıklık sisteminin henüz olgunlaşmadığını, yaşlılarda ise bağışıklık yanıtlarının yavaşladığını hatırlatan Uzm. Dr. Kaya, kronik hastalığı olanlara da şu uyarılarda bulundu: “İlaçlar düzenli kullanılmalı, grip ve zatürre aşıları ihmal edilmemeli, kan şekeri ve tansiyon kontrol altında tutulmalı. Salgın dönemlerinde özellikle bu grupların hijyen ve maske konusunda daha hassas olması gerekir.”

"AŞI VE TAKVİYELER KORUYUCULUK SAĞLAR"

Mevsim geçişlerinde aşıların önemine değinen Uzm. Dr. Kaya, “Grip aşısı, 65 yaş üstü, gebeler ve kronik hastalığı olanlar için mutlaka önerilir. Zatürre aşısı da risk grubundakilerde faydalıdır. Eksiklik varsa D vitamini, kısa süreli çinko ve C vitamini takviyesi yapılabilir” dedi.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI

Uzm. Dr. Kaya son olarak şunları söyledi: “Üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı balgam, şiddetli boğaz ağrısı ve çocuklarda kulak akıntısı, kulak ağrısı gibi belirtiler mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir.

