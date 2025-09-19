HABER

Meydanda ‘laf atma' kavgası! 1 yaralı, 1 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "bakma ve laf atma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kadın yaralanırken, bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Kaptanağa Sokak yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile iki genç kadın arasında "bakma ve laf atma" yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma fiziki kavgaya dönüştü. Kadınlardan D.T. darp sonucu yere düşerek başını çarptı. Diğer kadın ise şahsa tepki göstererek elindekileri fırlattı.
Çevredeki vatandaşlar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri araya girerek tarafları ayırdı. Zabıta ekipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan D.T.'yi ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. N.B. isimli şüpheli şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı. Gerginlik anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun
