HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mezgit balığının faydaları nelerdir? Mezgit balığı neye iyi gelir?

Sağlıklı beslenme rutininin olmazsa olmaz besin kaynaklarından biri balık ve çeşitleridir. Günümüzde farklı faydası ile öne çıkan birçok balık türü mevcuttur. Mezgit balığı da bu balık türleri arasındadır. Deniz ürünleri arasında bulunan bu balık hafifliği, sindirilebilirliği ve lezzeti ile bilinir. Beyaz eti oldukça doyurucu olan mezgit balığının bünyesinde sağlığa faydası olan birçok farklı bileşen bulunur. Peki, mezgit balığının faydaları nelerdir ve mezgit balığı neye iyi gelir?

Mezgit balığının faydaları nelerdir? Mezgit balığı neye iyi gelir?
Duygun Sarpasan

İçindekiler

  • Mezgit balığının faydaları nelerdir?
  • Mezgit balığı neye iyi gelir?
  • Mezgit balığının faydaları ve zararları

Mezgit balığı hem beyaz hem de yumuşak bir ete sahiptir. İnce uzun bir görünümü olan bu balığın yağ oranı düşük, protein değeri ise bir hayli fazladır. Haftanın belirli günlerinde tüketildiğinde zaman içerisinde insan sağlığına olumlu katkılar sağlar. Hem lezzetli hem de doyurucu olan bu balık çocukların kas ve kemik gelişimini de önemli ölçüde desteklemektedir. Yaygın olarak Karadeniz bölgesi ile Kuzey Atlantik Okyanusu bölgesinde rastlanılır.

Mezgit balığının faydaları nelerdir?

Balıklar genel anlamda sağlığa faydalı besinlerdir. Omega 3 yağlarından proteinine, vitaminlerinden minerallerine kadar geniş bir yelpazede vücuda katkı sunarlar. Mezgit de yararlı içeriği ile ön plana çıkan balık türlerinden biri olarak tanımlanır. Bilinçli ve porsiyon miktarı aşırıya kaçmadan tüketildiğinde sağlık alanında çok önemli yararlar sunmaktadır.

Mezgit balığı pek çok kişinin severek tükettiği lezzetlerden biridir. Düşük yağ oranına rağmen yüksek protein içerdiğinden kas dokusunun gelişmesinde de aktif bir rolü bulunmaktadır. Bu balığın bünyesinde de B12, D vitamini gibi vitaminler ve çeşitli mineraller barındırılmaktadır. Bu bağlamda mezgit balığının faydaları ise şöyledir:

  • Kalori değeri düşük olduğundan kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.
  • Özellikle düzenli tüketildiğinde kas gelişimini destekler.
  • Bağışıklık güçlendirici etkisi vardır.
  • B12 vitamini ile sinir sistemini güçlendirir.
  • Cilt ve saç sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.
  • Omega 3 içerdiğinden kalp ve damar sağlığının korunmasında aktif bir rolü mevcuttur.
  • Kemik gelişimini destekleyen D vitaminine bünyesinde yer verir.
  • Çocuklarda zihinsel gelişime katkıda bulunur. Beyin sağlığının korunmasını sağlar.
  • Sindirimin kolaylaşmasına yardımcı olur.
  • Antioksidan etkisiyle hücre yenileyici bir etki sunar.

Mezgit balığı neye iyi gelir?

Mezgit balığı sayısız yararları olan balık türleri arasındadır. İçeriğinde bulunan vitaminler zayıflamış bağışıklığa güç verir ve vücudun enerji seviyesinin artmasını sağlar. Tiroid fonksiyonları üzerinde olumlu etkiler yarattığı söylenir. Kas gelişimine ve doku onarımına önemli yararları dokunur. Egzersiz yapan kişilerin protein ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Strese karşı koruyucu bir özelliği vardır. Yağ oranının düşük olması nedeniyle mideyi gereksiz yere yormamaktadır.

Mezgit balığının düzenli tüketimi kemik sağlığı için de önemlidir. Özellikle kemik erimesi hastalığına yakalanma oranını düşürebilmektedir. Mevsim geçişlerinde görülen soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlara karşı koruyucu bir kalkan görevi görebilir. Bu balığın bünyesinde yer alan A vitamini göz sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Bilişsel fonksiyonları doğrudan etkileyerek hafıza sorunlarının hafifletilmesinde büyük bir rolü vardır.

Mezgit balığının faydaları ve zararları

Mezgit balığı genel olarak yan etkileri olmayan balık çeşitleri arasındadır.

Balık seçiminde en dikkat edilmesi gereken konuların başında tazeliği gelmektedir. Bayat bir balık yendiğinde zehirlenme gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilinir. Bu durum mide bulantısı, vücut üzerinde kızarıklık, kusma, yüksek ateş, baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Gastrit, reflü gibi mide rahatsızlığı olan bireylerde fazla tüketim neticesinde sindirim problemleri görülebilir.

Mezgit balığında cıva oranı diğer balıklara nazaran daha düşüktür. Mezgit balığı çok faydalı bir besin değerine sahip olsa da fazla tüketiminden kaçınılması gerekir.

Alerjik bünyeye sahip olan insanların balık yemeden önce bir hekime danışması önerilmektedir. Her besinde olduğu gibi mezgit balığının faydaları ve zararları konusu da ayrı bir öneme sahiptir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktıSON DAKİKA | Medya patronu ünlü iş insanı Murat İlbak cezaevinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü!

Anahtar Kelimeler:
balık Mezgit faydaları faydaları nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Nihat Genç'ten kötü haber! Entübe edildi

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Emekli Muhabere Tuğgeneral Büyükbaş’tan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok önemli açıklamalar! “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…”

Emekli Muhabere Tuğgeneral Büyükbaş’tan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok önemli açıklamalar! “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…”

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.