HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı!

Antalya’nın Serik ilçesinde, mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşünde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı lise son sınıf öğrencilerinden 17 yaşlarındaki Şükran Ela Özseven hayatını kaybetti, arkadaşı Nadya Başbüyük ise ağır yaralandı.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı!

Korkunç aza, saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya kara yolunda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

BİRİ TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI, BİRİ YOLA SAVRULDU

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı! 1

Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük iddiaya göre Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu.

17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı! 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı! 3

Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı! 4

Otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı! 5

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da gece vakti kanlı infaz! Kurşun yağdırdıBursa'da gece vakti kanlı infaz! Kurşun yağdırdı
Kaybolduktan 3 gün sonra bulundu: Böyle hayatta kalmış!Kaybolduktan 3 gün sonra bulundu: Böyle hayatta kalmış!

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza lise mezuniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.