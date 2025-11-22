Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönüyorlardı: Ela öldü, arkadaşı ağır yaralandı!

Korkunç aza, saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya kara yolunda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

BİRİ TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI, BİRİ YOLA SAVRULDU

Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük iddiaya göre Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi. Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu.

17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven’in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA