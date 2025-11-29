HABER

MGM'den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava durumu değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan tahinlere göre, ülke genelinde hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak. MGM, 7 il için sarı, 1 il için ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu tahminleri ve detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLAYACAK

Yeni haftada sıcaklıkların ortalama 5 derece düşeceği öngörülürken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı başlayacak.

MGM den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 1


(29 Kasım Cumartesi haritalı hava durumu)

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kutahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 2


(30 Kasım Pazar haritalı hava durumu)

7 KENTE SARI, 1 KENTE TURUNCU KODLU UYARI

MGM, 8 kent için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

Uyarı yapılan iller ise şu şekilde:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa için sarı kodlu, Muğla için ise turuncu kodlu uyarı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MGM den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 3


(1 Aralık Pazartesi haritalı hava durumu)

MGM den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 4
(2 Aralık Salı haritalı hava durumu)

MGM den turuncu ve sarı kodlu uyarılar: 8 kente dikkat! Kuvvetli sağanak ve kar geliyor! 5


(3 Aralık Çarşamba haritalı hava durumu)

