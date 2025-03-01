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MGM paylaştı: O kayak merkezinde 164 santimetre ölçüldü

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.03.2025 10:46
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

MGM paylaştı: O kayak merkezinde 164 santimetre ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarına ilişkin raporunu hazırladı. Buna göre en fazla kar Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde ölçüldü.

KAYAK MERKEZLERİNDEKİ KAR KALINLIKLARI

Verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.

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kar mgm
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