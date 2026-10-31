HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Adana! Hastanede kızını öldürmek istedi, polis alarma geçti

Adana'da cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise sığınan E.D. muayene için hastaneye götürüldü. Olayı öğrenen baba, silahla hastanede kızını vurmak istedi. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden ve izini kaybettiren adam sabaha karşı yakalandı.

Yer: Adana! Hastanede kızını öldürmek istedi, polis alarma geçti

Olay, 28 Ekim’de Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayene edilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenen baba M.D., gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi. Tabancayla hastaneye giren M.D., kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastanenin polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.

Yer: Adana! Hastanede kızını öldürmek istedi, polis alarma geçti 1

BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. Polisin teslim olma çağrısına uymayan M.D., tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı.

Yer: Adana! Hastanede kızını öldürmek istedi, polis alarma geçti 2

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildiAntalya’da zehir tacirine operasyon kamerada: 7,5 kilogram esrar ele geçirildi
Acıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştuAcıpayam’da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

Elektrik desteğinde yeni eşik! 820 TL'yi aşanlar dikkat

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.