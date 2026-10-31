Yer: Adana! Hastanede kızını öldürmek istedi, polis alarma geçti

Olay, 28 Ekim’de Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayene edilmek üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumu öğrenen baba M.D., gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye geldi. Tabancayla hastaneye giren M.D., kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastanenin polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., daha sonra binaya girerek izini kaybettirdi.

BOŞ BİR ODADA YAKALANDI

Hastanede operasyon başlatan özel harekat polisi, sabaha karşı şüphelinin Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. Polisin teslim olma çağrısına uymayan M.D., tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır