MHP'den açıklama: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14'üncü yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan Beyefendi'ye bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır