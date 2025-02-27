HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'den açıklama: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"

MHP'den açıklama: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"

27.02.2025 18:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Necmettin Erbakan'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle oğlu Fatih Erbakan'ı aradığını; ancak geri dönüş olmadığını ve bu nedenle görüşme talebinin geri çekildiğini duyurdu.

MHP'den açıklama: "Erbakan taziye aramasına dönüş yapmadı, görüşme talebimizi geri çektik"

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan Beyefendi'nin vefatının 14'üncü yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış; ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan Beyefendi'ye bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

iPhone 16e, iPhone 16'yı geçti!iPhone 16e, iPhone 16'yı geçti!
Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldiÖcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Teröristbaşının Öcalan'ın çağrısı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Teröristbaşının Öcalan'ın çağrısı sonrası gözyaşlarını tutamadı

Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldi

Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yapmıştı! PYD'den ilk açıklama geldi

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı! İşte teröristbaşı Öcalan'ın bildirisi...

Akılalmaz olay! Hemşire odaları karıştırdı, yaşlı kadın canından oldu

Akılalmaz olay! Hemşire odaları karıştırdı, yaşlı kadın canından oldu

En-Nesyri kariyeri golünü attı! Spiker bile şaştı: En Nesyri hava yolları!

En-Nesyri kariyeri golünü attı! Spiker bile şaştı: En Nesyri hava yolları!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

"Beklentilerimi aştı!" Puma Rebound Bot günün fırsatı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.