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MHP'den Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret: Devlet Bahçeli katılmadı, gözler öğleden sonraya çevrildi

04.04.2025 11:15
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MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş bugün mezarı başında anılıyor. Partiden bir heyet ölüm yıl dönümü dolayısıyla Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bugün mesaiye dönmesi beklenen Genel Başkan Devlet Bahçeli için ise gözler öğleden sonraya çevrildi.

MHP'den Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret: Devlet Bahçeli katılmadı, gözler öğleden sonraya çevrildi

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatının üzerinden 28 yıl geçti. Türkeş bugün mezarı başında dualarla anılıyor.

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MHP Başkanlık Divanı üyeleri Türkeş'in kabrini ziyaret edip dua etti. Ziyaretten görüntüler paylaşıldı.

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DEVLET BAHÇELİ KATILMADI

Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yer almadı. Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç, ziyarete ilişkin şu detayları paylaştı:

"MHP Başkanlık Divanı adına Semih Yalçın önderliğindeki heyet dakikalar önce Alpraslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Semih Yalçın, Tamer Osman Ağaoğlu ve İlyas Topsakal da törende hazır bulundu. Bugün MHP lideri Bahçeli’nin iyileşme sürecinin ardından mesaisine dönmesi bekleniyor. Partiden bu konuda resmi bir açıklama yok ancak edinilen bilgilere göre Bahçeli’nin bugün mesaisine devam edeceği yönünde oldu.

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Hatırlanacağı üzere şubat ayı başında MHP lideri Bahçeli bir operasyon geçirerek 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı yeniden değiştirilmişti. Bahçeli operasyonun ardından 14 Şubat’ta da tabur edilmişti. Bahçeli o zamandan bugüne de iyileşme süreci içerisindeydi ve bugün tekrar mesaisine başlayacağı yönünde bazı bilgiler bizlere ulaştı.

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"ÖĞLEDEN SONRAKİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILABİLİR"

Partiden bu konuda yapılan resmi bir açıklama söz konusu değil ancak bugün MHP liderinin tekrar mesaisine başlamasını bekliyoruz. Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın aynı zamanda bugün ek hizmet binasının da açılacağını ifade edelim. Öğle saatlerinde o binanın açılmasını bekliyoruz. O programa MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de katılabileceği belirtiliyor."

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MESAİYE BUGÜN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Bir süre önce kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli'nin bugün mesaiye dönmesi bekleniyor. İHA'nın aktardığına göre ise Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığının bugün saat 13.00’te Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenecek anma programına katılacak, ardından genel merkezde işbaşı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli MHP
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