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MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, MHP Dilovası İlçe Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüs, yeni il başkanına yapılan ziyaretin ardından Dilovası'na dönüşe geçti. Seyir halindeyken otobüsün motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı 1

MHP DİLOVASI TEŞKİLATI ÜYELERİNİ TAŞIYORDU

Bunun üzerine sürücü otobüsü durdurdu, araçta bulunanlar tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında otobüste maddi hasar oluştu.
MHP Dilovası Teşkilatı üyelerini taşıyan otobüste yangın çıktı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Dilovası otobüs
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