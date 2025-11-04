MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'dan Selahattin Demirtaş değerlendirmesi: "Mahkeme kararın aslını isteyebilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" açıklaması sonrası MHP MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da mesaj geldi.

"TAHLİYE KARARI VERİLECEKTİR"

Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Feti Yıldız "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin'in aktardığına göre Yıldız, şunları söyledi:

"Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez. Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir. İdare,hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır. Türkiye, AİHM Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına sürenin dolmasına bir gün kala (89. Gün) itiraz etmişti. Panel ,Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti. Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Böylece AİHM kararı kesinleşmişti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusuna yanıt verirken "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır" demişti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün "hayırlısı bu" diyorsanız dönüp de bir özür borcunuz yok mu?" demişti.