MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de başlattığı Terörsüz Türkiye, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bir devlet politikası haline gelmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Yurdakul, 3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneğinin Beytepe'deki şubesinin açılışına katıldı, gazilerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Yurdakul, MHP'nin kuruluş amacının, vatanın bölünmez bütünlüğü ile Türk milletinin birlik ve beraberliği için olduğunu vurguladı.

Şehitler, şehit aileleri ve gazilerin, kendileri için önemine dikkati çeken Yurdakul, şöyle konuştu:

"Bu vatanın gerçek sahipleri, şehitlerimiz, şehitlerimizin aileleri, yakınları ve siz saygıdeğer gazilerimizsiniz. Siz de biliyorsunuz ki liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli de her zaman sizlerin yanında durmuştur. Her zaman sizlere sahip çıkmıştır. Biz bu terbiyeyle yetiştik. Dolayısıyla sizlerin yeri ve önemi farklıdır. Kim ne derse desin. Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de başlattığı Terörsüz Türkiye, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bir devlet politikası haline gelmiştir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir."

Yurdakul, bu süreçte şehitlerin hatırasına ve gazilere zarar gelmeyeceğini ifade ederek, "Sizlerden tek istirhamımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve liderimiz Devlet Bahçeli'ye olan güvencinizi, inancınızı devam ettirmenizdir." dedi.

Yurdakul, derneğin açılmasına katkı sunanlara da teşekkür etti.

3713 Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkanı Okan Özalp ise Terörsüz Türkiye sürecini sabır ve metanetle takip ettiklerini belirtti.

Devletin, canıyla bedel ödeyerek, varlığını müdafaa eden öz evlatlarını incitmeyeceğini belirten Özalp, şunları kaydetti:

"Derneğimiz, Terörsüz Türkiye sürecinin en başından bu yana devlet ricalimiz ile bizzat görüşme halindedir ve bu yüzden en başından beri desteklemektedir. Yeter ki daha fazla şehit ve gazi vereceğimiz, kardeşi kardeşe kırdıran dış güçlerin oyunlarını bozalım ve bu barış ortamından elde edilen insan ve mali kaynakları daha müreffeh bir medeniyet olma yolunda değerlendirelim. Şanlı ecdada ve iz takipçisi biz şehit ve gazilere verilecek en büyük ödül budur."

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile şehit yakınları ve gaziler de katıldı. (AA)

Anahtar Kelimeler:
