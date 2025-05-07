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MHP'li Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış'ın sözleri dikkat çekti! "Böyle çaresiz bir devlet olamaz"

MHP’li Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış yaptığı bir açıklama ile gündeme geldi. Çimento fabrikasının sebep olduğu çevre kirliliğine ve insan hayatını tehlikeye atan uygulamalarına tepki gösteren Tanış, "Trafikte seyir halinde olan her araç tehlike altında. Branda yok tonaj fazla. Şaşırıyoruz ya böyle çaresiz bir devlet olamaz. Çaresiziz" dedi.

MHP'li Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış'ın sözleri dikkat çekti! "Böyle çaresiz bir devlet olamaz"
Melih Kadir Yılmaz

MHP’li Gümüşhane Arzularkabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış bir çimento fabrikasının sebep olduğu çevre kirliliğine tepki gösterdi. Tanış'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ise gündem oldu.

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"TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN HER ARAÇ TEHLİKE ALTINDA"

Fabrikanın insan hayatını tehlikeye attığını savunan Tanış, "Trafikte seyir halinde olan her araç tehlike altında. Branda yok tonaj fazla" ifadelerini kullandı.

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"ŞAŞIRIYORUZ, BÖYLE ÇARESİZ DEVLET OLAMAZ"

Tanış açıklamalarının devamında ise çaresiz olduklarını vurguladı. Tanış, "Şaşırıyoruz ya böyle çaresiz bir devlet olamaz. Çaresiziz. İlan ediyorum buradan valla billa çaresiziz" dedi.

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"BUNLAR İNSANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR"

Tanış açıklamalarının devamında da şu ifadelere yer verdi:

"Böyle saçma bir uygulama olur mu? Devlet nerede ya? Devlet niye var, insanı için var. Ama bunlar insanları öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar"

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı MHP ak parti
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