MHP'li Feti Yıldız'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! Dikkat çeken 'Umut Hakkı' çıkışı

Recep Demircan

MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Umut Hakkı' çıkışı geldi. 'Umut hakkı var mı?' sorusuna yanıt veren Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. TBMM'de komisyon toplantısı sonrasında MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP li Feti Yıldız dan Terörsüz Türkiye açıklaması! Dikkat çeken Umut Hakkı çıkışı 1

"TÜM AYRINTILAR KONUŞULDU"

Komisyon toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP'li Feti Yıldız, "Toplantı iyi geçti. Tüm ayrıntılar konuşuldu" dedi.

"UZLAŞMA VAR"

Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandığını aktaran Yıldız, üstüne bir daha çalışılacağını söyledi. Yıldız her türlü ayrıntıyı ele aldıklarını belirterek, "Uzlaşma var" dedi. Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah. Merak ediyorsunuz, anlıyorum. Konular belli zaten" ifadelerini kullandı.

MHP li Feti Yıldız dan Terörsüz Türkiye açıklaması! Dikkat çeken Umut Hakkı çıkışı 2

UMUT HAKKI AÇIKLAMASI

'Umut hakkı var mı?' sorusuna da yanıt veren Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" şeklinde konuştu. Yıldız, umut hakkının raporda olup olmayacağı yönünde gelen sorulara ise "Biz dile getiriyoruz önemli olan o" diyerek yanıt verdi.

19 Ocak 2026
19 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

