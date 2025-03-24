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MHP'li Semih Yalçın: Özel, halkın huzuruna darbe vurmaktadır

24.03.2025 13:25
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Selim Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından başlayan protestolarla ilgili, "Özgür Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP’yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel; partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır" dedi.

MHP'li Semih Yalçın: Özel, halkın huzuruna darbe vurmaktadır

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP yönetiminin, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla parti içindeki dalgalanmaları körüklediğini ifade ederek, "Yangından mal kaçırmak istercesine cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmek, sadece parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda derin şüpheleri CHP'nin üzerine çekmiştir. CHP'nin üzerine vesayet gölgesi, belediyeler dahil, bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür. Buna rağmen CHP, kendini temize çıkarmak ve seçmenlerinin hür iradesini vukufla temsil etmek şöyle dursun, büsbütün vesayetin prangasına bağlanmaya çalışmıştır. CHP yönetiminin acemiliklerinden, iş bilmezliklerinden, siyasi toyluklarından bu partinin seçmeni de üyesi de rahatsızdır. Her ağızlarını açtıklarında Türkiye’de hukukun siyasallaştığından, hukukun üstünlüğünü tesis etmek gerektiğinden söz eden CHP sözcüleri ise belediyelerinde yaşananlar karşısında çözümü sokakta, şiddet eyleminde aramaktadır. CHP sözcüleri; parti büyük ve çetrefil sorunların anaforuna yuvarlanınca, sözün hüküm ve değerini bitirmiş, çözüm yollarını daha başından tüketmiştir" dedi.

"ÖZEL, KAVGAYI YEĞLEMEKTEDİR"

Yalçın, CHP sözcülerinin, yargının İstanbul'daki belediyelerle ilgili hukuki tasarrufları nedeniyle iktidarı suçladığını, ancak bunun boşuna olduğunu dile getirerek, "CHP, kendi iç kavgalarının ceremesini çekmektedir. CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını isteyenler, CHP’den şikayetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu acı gerçeği hasıraltı etmek istercesine topu taca atmakta, konuyla hiç ilgisi olmayanları iftira ve itham bombardımanına tutmaktadır. Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP’yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel; partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır. Özel; belirsizlik ve karamsarlık atmosferi yaratarak hassas ekonomik dengeleri bozmak, belediyelerinin işlediği suçların acısını halktan çıkarmak niyetindedir. CHP’nin başı; demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken, gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği, kavgayı yeğlemektedir. Mahkemeleri adalete davet etmek, hukukun üstünlüğü ilkesinin takipçisi olmak dururken, kalabalıkları sokağa davet etmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır. Çünkü CHP’yi yönetenlerin abdestlerinden de namazlarından da şüphesi vardır" değerlendirmesinde bulundu.

GFDGDFH

CHP lideri Özgür Özel

"CHP'NİN DEMOKRAT MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR"

İstanbul'un CHP'nin politikaları nedeniyle günlerdir diken üstünde olduğunu söyleyen Semih Yalçın, "İstanbul halkının huzuruna kan ve şiddet doğranmıştır. Milletimizin emniyeti ve huzuru için çırpınan fedakar ve cefakar Türk polisi, CHP yönetiminin kışkırtmalarıyla meydana gelen müessif olaylar sırasında marjinal gruplar tarafından hedef alınmıştır. Uzunca bir süredir 'Türkiye iyi olacak' diyerek kitleleri kandırmaya yeltenen CHP’nin demokrat maskesi düşmüş; vesayetçi, müdahaleci, kavgacı ve kutuplaşmacı yüzü ortaya çıkmıştır. CHP, fırsatçı marjinal gruplara teslim olmuştur. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasından sonra ise yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bugünden itibaren, CHP’yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir. Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere; CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır. CHP, her zaman yaptığı gibi; vesayeti, şiddeti, halkın huzurunu dinamitlemeyi, sokakları ateşe vermeyi mi sürdürecektir, yoksa sağduyuyu ve itidali mi tercih edecektir? Hep birlikte göreceğiz. MHP olarak, gelişmelerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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