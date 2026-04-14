MHP lideri Bahçeli ara seçime kapıyı kapattı: "Seçimler zamanında olacak"

Siyasetin son günlerdeki tartışması ara seçim. Muhalefet kanadı ara seçim isterken iktidar kanadı ise ara seçime kapıyı kapattı. Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ara seçimin olmayacağını ve seçimlerin zamanında olacağını belirterek, "Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ara seçim olmayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu.

Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, siyasetin son günlerdeki tartışma konusu olan ara seçimle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

"ARA SEÇİM YOK, SEÇİM ZAMANINDADIR"

Bahçeli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ara seçime kapıları kapattı ve "Ara seçim yok, seçim zamanındadır ve Türk milletinin iradesidir, o iradeye de şimdiden saygı duymak lazımdır" dedi.

"ATEŞKESİN KENDİSİ BİLE GÜÇ MÜCADELESİNİN ARACINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDADIR"

Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

"28 Şubat 2026'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik ortak hava saldırılarıyla başlayan savaşın 7 Nisan'da iki haftalık ateşkese bağlandığının görülmesi krizin bittiği anlamına gelmemektedir. Bu ateşkes tarafların stratejik ve temel hedeflerine ulaşamadığı bir noktada pozisyonlarını gözden geçirmesine imkan tanıyan geçici bir duraklama niteliğindedir. Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıftır. Savaşın nihayete ermesi ve barışın sağlanması ise erişilebilir bir hedef olmaktan uzaktır. Bugün ateşkes diye sunulan tabloyu devlet ciddiyetiyle okumak zorundayız. Çünkü ateşkesin kendisi bile bir güç mücadelesinin aracına dönüşmüş durumdadır. Görüyoruz ki ortada bitmiş bir kriz değil yalnızca biçim değiştirmiş bir bilek güreşi mevcuttur.

"GAZZE'DEKİ ÇIĞLIKLAR BUGÜN LÜBNAN'DA YANKI BULMAKTADIR"

İran cephesinde geçici bir duraklama yaşanırken Lübnan cephesi açık tutulmaktadır. İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırasında yaşanan can kayıpları Siyonist hesapların Lübnan topraklarını terk etmeye niyetli olmadıklarını göstermektedir. Gazze'deki çığlıklar bugün Lübnan'da yankı bulmaktadır.

"KÜRESEL DÜNYANIN ÇİFTE STANDARTLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERMEKTEDİR"

İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları derhal durdurulmalıdır. İsrail'in Suriye İran ve Lübnan gibi bölge ülkelerini hedef alan saldırılarının arttığı ve geniş bir coğrafyada ABD güdümünde ve desteğinde emperyalist faaliyetlerin yoğunlaştığı görülmektedir. İsrail bu savaşın tek ve gerçek sorumlusudur. İsrail üzerine bir baskı mekanizması işletilememesi ise uluslararası sistemin esas sorunudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin şımarık çocuğunun saldırganlıklarının nasıl tolere edildiği hatta zaman zaman nasıl teşvik edildiği ise küresel dünyanın çifte standartlarını gözler önüne sermektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Terörsüz Türkiye sürecini sürdürmekteki ısrar ve kararlığımız sanıyorum ki daha iyi anlaşılmaktadır. Süreç terörün kökünü kurutan bir hedeftir. Bu süreci bahane ederek MHP'nin çizgisini, Türk milliyetçiliğinin fikri omurgasını ve yegane kalesini sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet her şeyden önce kendi basiretsizliğini ele vermektedir.

"TARIM MİLLİ MUKAVEMETTİR"

Üzerinde yaşadığımız bu topraklar bin yıllık Türk yurdudur. Bugün üretebilen ve ürettiğini tüketebilen bir Türkiye olmak jeopolitik bir zorunluluk milli bir gereklilik tarihi bir haysiyet meselesidir. Bugün dünyamızın içinden geçtiği kaotik dönemde iklim baskılarının arttığı su krizlerinin büyüdüğü tarımsal üretimin jeopolitik bir silaha dönüştürülebildiği lojistik hatlarının kırılganlaştığı bir vasatta tarımı sadece bir ekonomik verim meselesi olarak görmek basiretsizliktir.

Tarım milli mukavemettir. Tarım yarınlarımızı bugünden koruma iradesidir. Tarım tam bağımsız güçlü ve büyük Türkiye'dir. Türk Milleti kriz anında kapı kapı dolaşacak. Başkasının lütfu ile yaşayacak. Yardım eli uzanmasını bekleyecek bir millet değildir. Türk Milleti kendi emeği ile ayağa kalkmış, iradesi ile tarih yazmış alın teri ile kıtlıkları yarmış büyük bir millettir ve kıyamete kadar öyle kalacaktır. Bize düşen toprağı küstürmemektir. Bize düşen çiftçiyi yalnız bırakmamaktır. Bize düşen köyü boşaltan değil milletin efendisi olan köylüyü yaşatan politikaları hakim kılmaktır.

"TÜRK POLİSİ YALNIZ DEĞİLDİR"

Türk polis teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı zaman diliminde yalnızca bir kurumun tarihsel serüvenini değil devletin sürekliliğini sağlayan hayati bir damarın görünmeyen fakat hissedilen bir kudretin sessiz fakat sarsılmaz bir iradenin varlığını konuşmak mecburiyetindeyiz. Emniyet mensubu kardeşlerimizin hayat şartları görmezden gelinemez. Polislerimiz üzerine atılan fazla mesai sorunu ihmal edilemez. Sınırı belirsizleşen nöbet görevleri ve sürekli teyakkuz hali polislerimizin omuzlarına çok ağır bir yük bindirmektedir. Bu kapsamda polis intiharlarını es geçmemek gerekmektedir. Uzun mesai saatlerinin yorduğu psikolojik baskının yıprattığı yalnızlaşmanın yükünü taşıyan ve görev yoğunluğu altında ezilen hiçbir polis kardeşimizi görmezden gelmemiz mümkün değildir. Türk polisi yalnız değildir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul koridorunda pompalı tüfekle dehşet saçtı! Şanlıurfa'daki liseye silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktıOkul koridorunda pompalı tüfekle dehşet saçtı! Şanlıurfa'daki liseye silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Tarım arazilerinde hastalık ve zararlı denetim mesaisiTarım arazilerinde hastalık ve zararlı denetim mesaisi

Anahtar Kelimeler:
seçim Devlet Bahçeli MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Dizinin yönetmeniyle aşk yaşayan ünlü oyuncu kadroda! Tepki çekti

Dizinin yönetmeniyle aşk yaşayan ünlü oyuncu kadroda! Tepki çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

