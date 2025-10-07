HABER

MHP lideri Bahçeli'den bir 'İmralı' çıkışı daha: "SDG'ye yeni çağrı yapsın" CHP'ye çok sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. TBMM'deki resepsiyona katılmayan CHP'yi sert şekilde eleştiren Bahçeli, "CHP baltayı taşa vurmuştur. CHP yanlışı savunmayı tercih etmiştir. 1 Ekim’deki fotoğraf milli iradenin yansımasıdır" dedi. Bahçeli ayrıca terör örgütünün silahların tamamını yakması gerektiğini vurguladı ve "Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. İmralı SDG'ye yeni çağrı yapsın" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Terör örgütünün silahları tamamen yakması gerektiğini söyleyen Bahçeli dikkat çeken 'İmralı' çıkışında bulundu.

"İMRALI SDG'YE YENİ ÇAĞRI YAPSIN"

Bahçeli, "SDG İmralı çağrısına riayet etmemiştir. İmralı SDG'ye yeni çağrı yapsın. YPG ve SDG, İmralı çağrısına uyup silah bırakmalı. İmralı çağrısının genişletilmesi hayırlı olacaktır" dedi.

"GEREKİRSE BİR GRUP İMRALI'YA GİDEREK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME SAĞLAMALI"

Bahçeli açıklamasının devamında da "Gerekirse Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev yapan milletvekillerinden bir grup İmralı’ya giderek yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunda çekinilecek bir husus görmüyorum. Bizi bağlayan açıklama 27 Şubat İmralı açıklamasıdır" şeklinde konuştu.

"BU CHP'DEN HİÇBİR HALT OLMAZ"

Bahçeli, TBMM'nin yasama yılı açılış törenine katılmayan CHP'yi de sert şekilde eleştirdi. Bahçeli, "Siyonist emperyalist esaretin altına giren CHP'dir. Hep dedim, yine diyorum; bu CHP’den hiçbir halt olmaz" ifadelerini kullandı.

"O FOTOĞRAF TÜRKİYE'NİN FOTOĞRAFI"

Bahçeli Meclis'teki fotoğrafla ilgili de açıklamada bulundu ve "Meclis açılışı oturumu hemen ardından sayın Kurtulmuş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır. Özgür Bey’in Meclis’teki malum o fotoğraf karesiyle ilgili günlerdir süregelen söz, değerlendirme ve temelsiz eleştirileri esasen içten içe derinleşen bir kıskançlığın, gittikçe ağırlaşan nedamet psikolojisinin alegorik şifresidir. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, o fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır. Her şeyden evvel Cumhuriyet Halk Partisi’nin sürüklendiği çıkmaz sokağın, içine girdiği korku tünelinin, çırpındıkça battığı rüşvet ve yolsuzluk çamurunun elbette siyasi sonuçları olacaktır. Özgür Bey'in savcı ve hakimlerimizle uğraşması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması, suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. Özgür Bey'in Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözde meşruiyet sorunu icat etmek yerine partisinin ve şahsının ne kadar meşru bir çizgide durduğuna kafa yorması akla en yatkın seçenek" şeklinde konuştu.

"SADECE CUMHURBAŞKANIMIZI VE MECLİS'İ DEĞİL TÜRK MİLLETİNİ DE YOK SAYMIŞTIR"

Bahçeli ayrıca, "TBMM demokrasinin can damarıdır. Devletimizin kurucu temelidir, Türk milletinin ta kendisidir. Sudan bahaneleri ileri sürerek TBMM'deki yeni yasama yılına katılmayan sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlük gösteren CHP yine baltayı taşa vurmuştur. Çelişkilerde bocalayan CHP yanlışı savunacak bayat gerekçelere sığınmayı tercih etmiştir. Meclis açılışına katılmamak millete saygısızlıktır. CHP sadece Cumhurbaşkanımızı ve Meclis'i değil Türk milletini yok saymıştır" dedi.

"İDDİANAMELERİN SÜRATLE İKMAL EDİLEREK ADİL YARGILANMA SÜRECİNİN BAŞLMASI SAMİMİ DİLEĞİMİZDİR"

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"CHP’nin mahkeme kapılarına yüz sürmesi öncelikle kendi iç meselesidir. Ne var ki bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz günbegün çıta yükseltmektedir. Mahkeme kararları, YSK’nın çıkışları, karşılıklı suçlamalar bölünme aşamasına doğru kayan bir CHP tablosunu gün yüzüne çıkarmaktadır. İtirafçı CHP’lidir, iddia sahibi CHP’lidir, müşteki CHP’lidir, fail CHP’lidir. Ne tuhaf, CHP’de kılıçlar çekilmiş, ortak akıl kaybolmuştur. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri en makul tercihtir. CHP’nin istikrarsızlığı, tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir. CHP’nin içinde bulunduğu kaos Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından esef vericidir, yürek yaralayıcıdır. Ancak CHP’nin hesabını vermesi gereken, hatta yüzleşmesi kaçınılmaz olan korkunç nitelikli rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Bey’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, eko-sistemin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. CHP’nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır, iddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir"

