HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Bahçeli’nin Meclis’teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık'ın cenazesi, memleketine gönderildiEski CHP Bursa Milletvekili Karabıyık'ın cenazesi, memleketine gönderildi
45 derece sıcaklıkta bile vazgeçilmiyor: Adeta şifa deposu!45 derece sıcaklıkta bile vazgeçilmiyor: Adeta şifa deposu!

Anahtar Kelimeler:
tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Camide komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Bahçedeki bıçağı alıp takip ettim'

Camide komşusunu bıçaklayarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Bahçedeki bıçağı alıp takip ettim'

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.