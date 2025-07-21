MHP lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
21.07.2025 15:00
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Bahçeli’nin Meclis’teki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kurulacak komisyonun çalışmalarının ele alındığı öğrenildi.
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