KKTC'deki seçimler sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert çıkış! "KKTC, Türkiye'ye katılmalıdır"

Son dakika: Yavru vatan KKTC'de bugün seçim heyecanı yaşandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürmen, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Erhürmen'in cumhurbaşkanı seçilmesinin ardınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte haberin detayları!

"KIBRIS TÜRKLÜĞÜ BU KATILIMLA TEMSİL EDİLEMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen seçimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, "KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.

"KKTC, TÜRKİYE'YE KATILMALIDIR"

Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır" ifadelerini kullandı.

YENİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMEN OLMUŞTU

KKTC'nin cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapanmıştı. Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullanmıştı. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de sandıkların hepsi açıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu'na göre resmi olmayan sonuçlar ışığında CTP Başkanı Tufan Erhürmen yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

