MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha! Kendisiyle özdeşleşen sözü paylaştı

Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısıyla başlayan süreç boyunca gündeme yön veren MHP lideri Devlet Bahçeli geçirdiği ameliyata dek gündeme yön verdi. Bahçeli ameliyat sonrası paylaştığı mesajlarla da gündeme ilişkin değerlendirmelerden geri kalmazken bir diğer yandan partisinden peş peşe gelen Sedat Peker çıkışları dikkat çekiyor.

SEDAT PEKER HABERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

ŞİMDİ DE SEDAT PEKER'LE ÖZDEŞLEŞEN SÖZÜ KULLANDI

Yönter'den Sedat Peker'i akıllara getiren yeni bir paylaşım daha geldi. Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.

BAHÇELİ BAYRAM SONRASI MESAİYE DÖNÜYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’ta taburcu edilmişti.

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, Bahçeli’nin kendisini aradığını belirterek MHP liderinin "Gayet iyiyim, bayram sonrası da mesaiye dönmek için hazırım zaten" dediğini aktardı.