HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha! Kendisiyle özdeşleşen sözü paylaştı

MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha! Kendisiyle özdeşleşen sözü paylaştı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2025 12:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bayram sonrası mesaiye döneceği bildirilirken MHP'den gelen 'Sedat Peker' çıkışı gündem oldu. Geçenlerde Sedat Peker haberi paylaşıp "Allah razı olsun" yazan Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bu kez de Peker ile özdeşleşen bir sözü kullanarak dikkat çekti.

MHP'nin kritik isminden bir 'Sedat Peker' paylaşımı daha! Kendisiyle özdeşleşen sözü paylaştı

Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısıyla başlayan süreç boyunca gündeme yön veren MHP lideri Devlet Bahçeli geçirdiği ameliyata dek gündeme yön verdi. Bahçeli ameliyat sonrası paylaştığı mesajlarla da gündeme ilişkin değerlendirmelerden geri kalmazken bir diğer yandan partisinden peş peşe gelen Sedat Peker çıkışları dikkat çekiyor.

SEDAT PEKER HABERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Yurt dışında firari olarak bulunan Sedat Peker'in yaptığı bir sağlık yardımının haberini sosyal medyada paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" ifadelerini kullanmıştı.

thumbs_b_c_4b77bb114b25e34f4002f821bb8b7229

MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun" MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

ŞİMDİ DE SEDAT PEKER'LE ÖZDEŞLEŞEN SÖZÜ KULLANDI

Yönter'den Sedat Peker'i akıllara getiren yeni bir paylaşım daha geldi. Peker'in sık sık kullandığı "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanan Yönter "Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-28 120905

BAHÇELİ BAYRAM SONRASI MESAİYE DÖNÜYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’ta taburcu edilmişti.

Sözcü TV sunucusu Özlem Gürses, Bahçeli’nin kendisini aradığını belirterek MHP liderinin "Gayet iyiyim, bayram sonrası da mesaiye dönmek için hazırım zaten" dediğini aktardı.

AA-20241001-35783133-35783129-MHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İstanbul Boğazı'nda sır ölümler! 2 saatte 2 cesetİstanbul Boğazı'nda sır ölümler! 2 saatte 2 ceset
Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”Yer: Fransa… AK Partili Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Avrupa Konseyi’nde konuştu: “Hükümetin görüşlerini raporlara yazmıyorsunuz”
Anahtar Kelimeler:
sedat peker Devlet Bahçeli İzzet Ulvi Yönter MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Cezaevinden yazdı: "Geri dönüşü yok! Türkiye riskle karşı karşıya"

Cezaevinden yazdı: "Geri dönüşü yok! Türkiye riskle karşı karşıya"

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Gören duyan inanamıyor! Kulüp Başkanı açlık grevine başladı…

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

Son dakika: Myanmar'da büyük deprem! 7.7 ile sallandılar... Korkunç görüntüler: Köprü yıkıldı, havuzlar taştı, gökdelen çöktü...

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

İmamoğlu'nun avukatının gözaltı nedeni belli oldu

Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu!

Taksiciden, Çinli turiste 58 bin liralık İstanbul turu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.