MHP'nin "Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesi yayımlandı

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki programda, çalıştayın sonuç bildirgesine ilişkin sunum MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul tarafından yapıldı.

Çalıştayda ele alınan konular için oluşturulmuş 13 masa ve sağlık sistemindeki çeşitli sorunlara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı sonuç bildirgesine göre, "Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri" başlığıyla oluşturulan 1. masada toplumun genel sağlık düzeyini koruma ve geliştirmeye yönelik konular görüşüldü.

Anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, aşı ve ilaçla koruma, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, akıl ve ruh sağlığı, bağımlılıklar, zoonotik ve vektörel hastalıklar, çevre sağlığı ve iklim değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkileri, gıda ve su güvenliği, erken tanı ve tarama hizmetleri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile halk sağlığı bilincinin artırılması başlıkları ele alındı.

TOPLUMUN RUH SAĞLIĞI VE BAĞIMLILIK SORUNLARI TARTIŞILDI

Bu oturumlarda doğurganlık hızındaki azalma, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, çevre ve iklim kaynaklı sağlık tehditleri, obezite ve kronik hastalıkların artışı, toplumun ruh sağlığı ve bağımlılık sorunları tartışıldı.

"Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri" başlığıyla oluşturulan 2. masada temel sağlık hizmetlerinin niteliği, organizasyonu ve sistem içindeki yeri değerlendirildi, aile hekimliği birimlerinin mevcut durumu, sağlık hizmetlerinin ilk başvuru noktası olma işlevi, fiziki altyapı ve personel dağılımı, ve dijital sistemlerle entegrasyon konuları incelendi.

Kronik hastalıkların yaşlı nüfusta artışı, birinci basamağın bu yükü taşıyabilme kapasitesi ve disiplinler arası işbirliği ihtiyacı ele alınarak, ağız ve diş sağlığı da halk sağlığının parçası olarak gündeme getirildi ve çocukluk döneminde düzenli taramaların önemi üzerinde duruldu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI TARTIŞILDI

"İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri" başlıklı 3. masada, hastaneler düzeyinde hizmet kalitesi, insan kaynağı, randevu sistemi ve finansal yapı görüşüldü. Hekim ve hemşire açığı, yoğun bakım ve acil servislerdeki iş yükü, döviz kuru kaynaklı maliyet artışları, hizmete erişimde yaşanan zorluklar, hastane yönetiminde denetim eksikliği ve kalite ölçütlerinin güncelliği dile getirildi.

"Acil Sağlık Hizmetleri" masasında acil servislerin yoğunluğu, personel güvenliği ve afet yönetimi üzerinde duruldu. Sağlık okuryazarlığının önemine vurgu yapılarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, güvenlik önlemleri ve idari sorumluluk zinciri, afet, savaş ve salgın gibi durumlarda sağlık sisteminin dayanıklılığı, afet tıbbı eğitimi ve ulusal koordinasyonun önemi gibi konular gündeme getirildi.

"Sağlıkta İnsan Kaynakları, Eğitim Politikaları ve Özlük Hakları" başlığıyla oluşturulan masada, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, eğitim süreçleri ve mesleki motivasyonu tartışıldı.

Personel sayısındaki dengesizlikler, artan iş yükü, performans baskısı ve eğitim kalitesindeki farklılıklar üzerinde durularak sağlık çalışanlarının mesleki güvenceleri ile toplumda saygınlığının korunmasının önemine değinildi.

"Sağlık Endüstrisi, İlaç, Tıbbi Cihaz ve Yerli Üretim Ekosistemi" başlıklı masada Türkiye’nin sağlık endüstrisindeki konumu, yerli üretim kapasitesi ve Ar-Ge faaliyetleri ele alındı, yerli üretim eksikliğinin ekonomik ve stratejik sonuçları, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlerde dış kaynak bağımlılığı ve ulusal kapasite ihtiyacı üzerinde duruldu.

"Sağlık Ekonomisi ve Finansal Sürdürülebilirlik" başlıklı masada sağlık sisteminin mali yapısı, harcamaların kontrolü ve kaynak yönetimi değerlendirildi. Sağlık hizmetlerine artan talebin finansman üzerindeki yükü, kaynakların verimli kullanımı ve yerli üretimle maliyetlerin düşürülmesine vurgu yapıldı.

GÜVENİLİRLİK, KALİTE VE EĞİTİM STANDARDININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

"Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Veri Yönetimi" masasında büyük veri kullanımı ve yapay zeka uygulamaları ele alınarak, veri koruma politikalarının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin sağlık alanına uyumu ve sağlık çalışanlarının dijital dönüşüme hazırlanması konuları tartışıldı.

"Sağlıkta Hukuk, Etik, Çalışan ve Hasta Hakları" başlıklı masada, sağlık hizmetlerinde hukuki ve etik boyutlar üzerinde durularak, sağlık mevzuatının sadeleştirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve meslek etiği konuları gündeme getirildi.

"Sağlık Turizmi" masasında Türkiye'nin uluslararası sağlık hizmetleri alanındaki konumu değerlendirilerek İstanbul merkezli yoğunlaşmanın dengelenmesi, diğer illerin sisteme entegrasyonu ve Türkiye'nin sağlıkta güvenilir ülke imajının güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

"Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp (GETAT)" başlıklı masada, geleneksel tıp uygulamalarının sağlık sistemindeki yeri tartışılarak, güvenilirlik, kalite ve eğitim standardının önemine dikkat çekildi.

"Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri" masasında, hastalık sonrası bireyin fiziksel ve sosyal olarak yeniden güçlendirilmesi ele alınarak rehabilitasyonun sadece tıbbi değil, sosyal yönleriyle de sistemin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

"Sağlıkta Yetkinlik ve İnovasyon" başlıklı masada ise Türkiye'nin sağlıkta teknolojiyi üreten, ihraç eden ve stratejik olarak yönlendiren ülke haline gelmesi hedefi tartışıldı.

