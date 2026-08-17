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Microsoft 25 yıllık Windows özelliğini kaldırıyor: WMIC için yolun sonu

Microsoft, yaklaşık çeyrek asırdır Windows’un parçası olan Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) aracının kullanımına tamamen son veriyor. Şirket, WMIC’in Windows 11 26H2 ile işletim sisteminden çıkarılacağını ve artık isteğe bağlı bir özellik olarak da sunulmayacağını doğruladı.

Microsoft 25 yıllık Windows özelliğini kaldırıyor: WMIC için yolun sonu
Enes Çırtlık

WMIC, 2001 yılında Windows XP ile birlikte kullanıma sunulmuştu. Komut satırı üzerinden çalışan araç, özellikle BT yöneticilerinin Windows Management Instrumentation (WMI) altyapısıyla etkileşime geçerek bilgisayarın donanım ve yazılım bileşenlerini yönetebilmesini sağlıyordu. Araç, bilgisayarın anakart modelini veya ürün anahtarını kontrol etmek gibi işlemlerde de kullanılabiliyordu.

MICROSOFT WMIC’İ YILLARDIR AŞAMALI OLARAK DEVREDEN ÇIKARIYOR

WMIC yaklaşık 25 yıldır Windows ekosisteminde bulunmasına rağmen, PowerShell gibi benzer veya daha gelişmiş işlevler sunan araçların yaygınlaşmasıyla zaman içinde önemini kaybetmeye başladı.

Microsoft, WMIC’i ilk olarak 2016 yılında Windows Server tarafında kullanımdan kaldırılmış olarak işaretledi. Bunu 2021 yılında Windows 10 izledi. Araç daha sonra Windows 11’de varsayılan olarak devre dışı bırakıldı.

Buna rağmen WMIC, Windows 10 ve Windows 11’in yeni kurulumlarında devre dışı olsa da Feature on Demand (FoD) kapsamında kullanıcılar tarafından tekrar yüklenebiliyordu. Microsoft daha önce yaptığı açıklamalarda aracın Windows’un sonraki nesil sürümünde yer almayacağını da belirtmişti.

Microsoft 25 yıllık Windows özelliğini kaldırıyor: WMIC için yolun sonu 1

WINDOWS 11 26H2 İLE TAMAMEN ORTADAN KALKACAK

Microsoft birkaç gün önce KB5120998 kapsamında Windows Insider Release Preview kanalına Windows 11 24H2 için 26100.9267, Windows 11 25H2 için ise 26200.9267 numaralı yapıları yayınladı.

Güncellemenin uzun özellik listesinin sonlarına doğru yer alan bir notta, WMIC’in Ağustos 2026’dan sonra Windows 11’e dahil edilmeyeceği doğrulandı.

Söz konusu Release Preview yapısının daha sonra genel kullanıma Windows 11 sürüm 26H2 olarak sunulacak olması, WMIC’in bu sürümle birlikte işletim sisteminden çıkarılacağını gösteriyor. Araç yalnızca varsayılan kurulumdan kaldırılmayacak; artık Feature on Demand aracılığıyla da yüklenemeyecek.

Microsoft 25 yıllık Windows özelliğini kaldırıyor: WMIC için yolun sonu 2

WMIC KULLANAN BETİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKECEK

Microsoft’un yaklaşık on yıldır WMIC’i aşamalı biçimde kullanımdan kaldırması nedeniyle, araca dayanan birçok BT yöneticisi ve sıradan kullanıcının hâlihazırda alternatif çözümlere geçmiş olması muhtemel.

WMI işlemleri için öne çıkan alternatiflerden biri Windows PowerShell. Microsoft ayrıca WMIC’in yerine kullanılabilecek başka yöntemleri de kullanıcılarla paylaşıyor.

Windows XP döneminden bu yana sistem yönetiminde kullanılan WMIC böylece Windows 11 26H2 ile birlikte yaklaşık 25 yıllık yolculuğunun sonuna gelecek. (Kaynak: Neowin)

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows işletim sistemi windows
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