Microsoft düğmeye bastı: Windows 11 kullananlara 'RAM' müjdesi!

Microsoft, performans ve güvenilirliğe yeniden odaklanacağını duyurmasından 4 ay sonra Windows 11 kalite iyileştirme planıyla ilgili bir güncelleme paylaştı. Şirket, çeşitli değişikliklerin Windows Insider Programı aracılığıyla hâlihazırda test edildiğini, daha geniş çaplı kullanıma sunumun ise bu sonbaharda başlayacağını söylüyor.

VideoCardz'ın haberine göre, şimdiye kadar tamamlanan çalışmalar Arama, Başlat, görev çubuğu, Dosya Gezgini, Widget'lar ve Windows Update'i kapsıyor. Microsoft ayrıca taşınabilir görev çubuğu konumlarının geri dönüşünü, Başlat menüsü için daha fazla özelleştirme seçeneğini ve Windows kurulum sürecinde güncellemeleri atlama seçeneğini de önceden gösterdi.

WINDOWS 11 DAHA DÜŞÜK BELLEK KULLANIMINI HEDEFLİYOR

Microsoft, 8GB veya daha fazla RAM'e sahip sistemler için bellek optimizasyonunu 2026'nın geri kalanına yönelik öncelikler listesine ekledi. Belirtilen hedef, Windows'un bellek kullanımını azaltmak ve daha düşük belleğe sahip bilgisayarların günlük kullanım sırasında hızlı tepki vermesini sağlamak.

Bu çalışmaların bir kısmı hâlihazırda devam ediyor. Microsoft, uygulamalar ve sistem bileşenleri genelindeki ek yükü azaltmak için daha verimli bir bellek ayırıcısını benimsediğini söylüyor. Şirket ayrıca WinUI 3 uygulamaları üzerinde ince ayar yapıyor ve Windows'a entegre edilen Chromium ile WebView2 bileşenlerinin bellek kullanımını azaltıyor.

Şirket, karşılaştırmalı test sonuçları paylaşmadı veya bu değişikliklerin ne kadar bellek tasarrufu sağlayacağını belirtmedi. Ayrıca 8GB'a yönelik iyileştirmelerin tek bir güncellemeyle mi yoksa birkaç Windows 11 bakım sürümü aracılığıyla mı sunulacağını doğrulamadı.

2026'NIN SONUNA KADAR DAHA FAZLA DEĞİŞİKLİK PLANLANIYOR

Microsoft, Dosya Gezgini'nin açılma sürelerini, gezinmeyi ve güvenilirliği iyileştirmeyi amaçlayan mimari değişiklikler geçirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca bulanık küçük resimler, Ana Sayfa'daki kararsız geçişler, klavyeyle gezinme, yeniden adlandırma ve dosya boyutu biçimlendirmesiyle ilgili sorunları da giderdi.

Yılın geri kalanı için plana dört alan daha eklendi. Bunlar arasında daha hızlı bir kurulum süreci, aile ve ebeveyn denetimlerine daha kolay erişim, daha doğal sesli etkileşim ve en az 8GB RAM'e sahip bilgisayarlar için devam eden bellek çalışmaları bulunuyor.

Microsoft, bu değişikliklerin bu sonbaharda daha fazla Windows 11 sistemine ulaşmaya başlayacağını söylüyor. Birçoğu hâlâ Insider sürümleriyle sınırlı olduğundan kullanılabilirlik, özelliğe ve Windows bakım takvimine bağlı olacak.