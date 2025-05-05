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Microsoft duyurdu: 2003'de hayatımıza giren uygulama bugün kapatılıyor! Skype kapatıldı mı? Skype nedir?

Microsoft, hepimizin bir zamanlar sıkça kullandığı, 22 yıllık serüvenin ardından Skype’ı resmen kapatıyor. “Güle güle Skype, merhaba Teams” sloganıyla duyurulan kararla, kullanıcılar Microsoft Teams’e yönlendirilecek. 2003’te hayatımıza giren ve bir dönem iletişimin öncüsü olan Skype, artık yerini Teams’in gelişmiş özelliklerine bırakıyor. Şirket, aynı zamanda parolasız hesaplarla güvenliği artırma yolunda önemli adımlar atıyor. Detaylar haberimizde...

Microsoft duyurdu: 2003'de hayatımıza giren uygulama bugün kapatılıyor! Skype kapatıldı mı? Skype nedir?
Sedef Karatay

Microsoft, 2003 yılında hayatımıza giren sesli iletişim platformu Skype’ın bugün itibarıyla kapatıldığını duyurdu. Microsoft, “Güle güle Skype, merhaba Teams” sloganıyla yaptığı açıklamada, Skype’ın kullanımdan kaldırıldığını ve kullanıcıların Microsoft Teams’e yönlendirileceğini belirtti.

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MİCROSOFT'UN AÇIKLAMASI

Açıklamada, “Skype kimlik bilgilerinizle Microsoft Teams’te oturum açabilirsiniz. Sohbetleriniz ve kişileriniz orada sizi bekliyor olacak. Skype’ın ücretsiz arama ve mesajlaşma gibi sevilen özelliklerinin yanı sıra toplantılar ve topluluklar gibi yeni özellikler Teams’te sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildi.

SKYPE’IN 22 YILLIK SERÜVENİ SONA ERDİ

2003’te kurulan Skype, bir dönem sesli ve görüntülü iletişimin öncüsüydü. Ancak son yıllarda popülerliğini yitiren platform, 2011’de Microsoft tarafından 8,5 milyar dolara satın alınmıştı. Microsoft, uzun süredir iş odaklı platformu Teams’e ağırlık vererek Skype’ı arka planda bırakmıştı. Şirket, Skype’ı çeşitli platformlarına entegre etse de, kullanıcıların ilgisi giderek azaldı.

MİCROSOFT’TAN GÜVENLİK ODAKLI YENİLİK: PAROLASIZ HESAPLAR

Skype’ın kapanışından kısa bir süre önce Microsoft, güvenlik alanında önemli bir adım atmıştı. Yeni Microsoft hesapları artık varsayılan olarak parolasız olacak. Şirket, “Yeni kullanıcılar, hesaplarında oturum açmak için parolasız seçeneklere sahip olacak ve parola kaydetmeleri gerekmeyecek” açıklamasını yaptı.

Bu süreçte geçiş anahtarları öne çıkıyor. Microsoft’un resmi açıklamasına göre, “Geçiş anahtarları, yüz tanıma, parmak izi veya PIN ile oturum açmayı sağlıyor. Basit, hızlı ve kimlik avı saldırılarına karşı güvenli olan bu sistem, masaüstü ve mobil cihazlarda destekleniyor. Windows 10/11 kullanıcıları, Windows Hello ile geçiş anahtarlarını kullanabilir.”

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GEÇİŞ ANAHTARLARI ESKİ HESAPLARDA DA KULLANILABİLİYOR

Microsoft, parolasız oturum açma altyapısını eski hesaplara da sunuyor. Kullanıcılar, geçiş anahtarlarıyla hesaplarını daha güvenli hale getirebiliyor. Şirket, bu yeniliğin hem bireysel hem de iş ve okul hesaplarında kullanılabileceğini vurguluyor.

Skype’ın kapanmasıyla birlikte Microsoft, kullanıcılarını Teams’e yönlendirirken, parolasız hesaplarla güvenliği artırmayı hedefliyor. Bu adımlar, şirketin dijital dönüşüm ve güvenlik stratejisindeki kararlılığını ortaya koyuyor.

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Microsoft Microsoft Teams Skype çöktü mü
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