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Mide bulandıran plan! İşletme sahibi görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı: Dikkatlice tostun içine yerleştirdi

Sakarya'nın en işlek noktalarından Çark Caddesi'nde aperatif dükkanında yaşanan olay pes dedirtti. Sipariş verdiği ve bir kısmını yediği tostun içerisine kafasından kopardığı saç telini koyan kadın, ‘Saç çıktı' diyerek tostun yenisini istedi. Mide bulandıran skandal olayı işletmenin güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı: Dikkatlice tostun içine yerleştirdi
Begüm Özkaynak

Olay, Çark Caddesi'nde bulunan bir aperatif dükkanında meydana geldi. Dükkana girerek oturan bir kadın, sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra kafasından kopardığı saçının telini yiyeceğin içine koydu ve "İçinde saç var" diyerek çalışana şikayette bulundu. İşletme çalışanları, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hemen yeni bir tost hazırladı.

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ÇEVRESİNİ KONTROL EDİP SAÇ TELİNİ TOSTUN İÇİNE YERLEŞTİRMİŞ

Ancak kadının davranışlarından şüphelenen işletme sahipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince şok oldu. Görüntülerde kadının tostu teslim aldıktan sonra çevresini kontrol edip saçından bir tel kopardığı ve saçı dikkatlice tostun içine yerleştirdiği görüldü.

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Öte yandan mide bulandıran olay sonrasında görüntüleri sosyal medyada paylaşan işletmenin çalışanları, konuya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşletme Sakarya tost dükkan saç
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