HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Mide ülseri nedir, belirtileri nelerdir?

Özellikle bazı hassas kişiler için mide sorunları oldukça yaygın olarak görülmektedir. Mide, besinleri parçalama, saklama, karıştırma gibi görevlere sahiptir. Bir zarla kaplı olan midenin içinde mide asidi adı verilen bir sıvı yer almaktadır. Bu yüz asitlerinin içinde de sindirimi kolaylaştıran enzimler bulunur. Ancak sağlıklı olmayan midelerde bu sistemde bazı farklılıklar olur.

Mide ülseri nedir, belirtileri nelerdir?
Ferhan Petek

İnsan vücudundaki en duygusal ve en hassas organ olarak da bilinen mide, günlük yaşam içinde yer alan stresten besinlere birçok durumdan olumsuz olarak etkilenebilir. Bu olumsuz etkiler bazen ciddi ve kalıcı mide hastalıklarına da neden olabilmektedir. Mide asidi ile zar arasındaki ilişki bozulduğunda vücutta çeşitli değişiklikler ve belirtiler görünür. Yaşanan bu bozulmalar da mide hastalıklarına yol açar. Bunlardan biri de mide ülseridir.

Mide ülseri nedir?

Ülser, genel olarak hpylori bakterisi ya da steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar sebebi ile mide zarı ve on iki parmak bağırsağının mide asidine karşı korunmasız kaldığı zaman ve mide astarı hasar gördüğü zaman meydana gelen bir hastalık olarak tanımlanır. Midede meydana gelen ülserler gastrik ülser, bağırsakta meydana gelen ülserler ise duoedenum ülseri ya da bulber ülseri olarak isimlendirilmektedir.

Kadınlara oranla erkeklerde 3 kat kadar daha fazla görüldüğü tespit edilen ülser hastalığı ağırlıklı olarak 30 yaş ile 60 yaş arası kişilerde çok sık rastlanabilmektedir. 60 yaş civarında ise özellikle kadınlarda görüldüğü bilinmektedir. Günlük hayat kalitesini de düşüren mide ülseri midenin üst kısmında yanma ile birlikte ağrının başlamasıdır. Yaygın olan nedenlerinin başında sağlıksız ve dengesiz beslenme geldiği kabul edilmektedir.

Farklı türleri bulunan bir hastalık olan ülser, peptik ülser türü ile de bilinmektedir. Peptik ülser mide, ince bağırsak ya da yemek borusunun iç yüzeyinin mide asidi tarafından hasar verilmesi sonucunda meydana gelen açık yaralar olarak tanımlanmaktadır. Ülser hastalığının en yaygın nedenlerinin maşında midede pylori adındaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar olarak tespit edilmiştir. Peptik ülserin en sık karşılaşılan belirtisi ise karın ağrısıdır.

Ülser belirtileri nelerdir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen ülser hastalığının en yaygın nedenleri şunlardır:

  • Genetik nedenler
  • Sağlıksız ve düzensiz beslenme
  • Hızlı yemek
  • Besinleri tüketirken çiğnememek ya da çok az çiğnemek
  • Uzun süre aç kalmak
  • Alkol ve sigara tüketmek
  • Stres
  • Çevre kirliliği
  • Baharatlı, yağlı yiyecekler
  • Kafein
  • Bazı ağrı kesici ilaçların yan etkileri
  • Kortizon içerikli ilaçlar

Mide sağlığını ciddi oranda bozan ülser hastalığı çeşitli belirtiler ile birlikte kendini gösterir. Bazı belirtileri şu şekildedir:

  • Midenin üst tarafında yanma
  • Midede ağrı
  • Yemek yedikten hemen sonra şişkinlik hissi
  • Gaz
  • Hazımsızlık
  • Az yemek yense dahi çabucak tokluk hissi gelmesi
  • Kilo kaybı
  • İştahsızlık
  • Baş dönmesi
  • Kusma
  • Mide bulantısı
  • Reflü
  • Yorgunluk
  • Nefes darlığı
  • Dışkının renginde değişiklik
  • Geğirme

Belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora gidilmesi erken teşhis ve zamanında müdahale için son derece önemlidir. Doktorun da onayı ya da önermesi ile mideye ve ülsere iyi geldiği bilinen bazı besinler tüketilmelidir. Bu besinlerden bazıları şunlardır:

  • Deniz mahsulleri
  • Bal
  • Sarımsak
  • Kızılcık
  • Tatlı patates
  • Kırmızıbiber
  • Lifli besinler
  • Yulaf ezmesi
  • Damla sakızı
  • Baklagiller
  • Lahana
  • Brokoli
  • Elma
  • Armut
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attıAfyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"

Anahtar Kelimeler:
ülser Mide‎
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.