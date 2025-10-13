HABER

Midyat'ta minibüste 2 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda zula haline getirilmiş minibüste piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den diğer illere kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, kaporta kısımlarına gizli bölmeler yapılan ve taban kısmına kaynakla zula oluşturulan minibüs, Midyat'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olan 16 bin paket kaçak sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekim ayı içerisinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda toplam 33 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mardin
