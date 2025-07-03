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Mihenk taşı nedir, ne işe yarar? Mihenk taşını kimler kullanır​?

Mihenk taşının adının geçtiği ilk tarihi kaynak, MÖ 4. yüzyıldan kalan Arthasastra isimli Sanskritçe bir metindir. Roma tarihi uzmanı Büyük Plinius da 1. yüzyılda ürettiği Doğa Tarihi adlı çalışmasında mihenk taşından söz eder. Peki, birçok alanda da kullanılan bir ifade olan mihenk taşı nedir?

Mihenk taşı nedir, ne işe yarar? Mihenk taşını kimler kullanır​?
Defne Vera Şahin

Mihenk taşı ifadesi günümüzde dil ve edebiyatta, felsefi ve kültürel alanlarda, iş ve yönetim camiasında çeşitli nedenlerle kullanılır. Bu kullanımlar incelendiğinde mihenk taşının yalnızca fiziksel bir obje değil aynı zamanda bir standart ve ölçüt simgesi olarak da kabul edildiği sonucuna varılır. Gerçek bir taş olarak ise Mihenk taşının ne işe yaradığı merak konusudur.

Mihenk taşı nedir?

Mihenk taşının ne olduğu "Mihenk taşı ne işe yarar?" sorusuna yanıt verilerek daha kolay anlaşılabilir. Mihenk taşı altın ve gümüş gibi madenlerin kalitesini ölçmekte kullanılan düz, sert, ince pütürlü, siyah veya koyu renkli bir taş olarak öne çıkar. Bu sebeplerle birden fazla taş kullanılabilir. Bunlar çoğunlukla kuvars veya bazalt tipidir. Lidit, çakmak taşı, arduvaz, akik veya koyu renkli yeşim taşı da bu amaçla kullanılabilir.

Eski dönemlerde kullanılan bu yöntemlerle madenin değeri yüzde 15'e kadar yanılma paylarıyla ölçülebilmekteydi. Günümüzde ise ileri teknolojiler ve teknikler bir maddedeki altın oranını ölçme konusunda daha başarılıdır.

Sözlüğe bakıldığında ise Mihenk taşı “Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt” anlamında kullanılmaktadır.

Mihenk taşını kimler kullanır?

Mihenk taşı kuyumcular tarafından sıklıkla kullanılan bir madde olarak ilk sıralarda yer alır. Bununla beraber değerli madenlerle ilgilenen pek çok kişi de bu taşı kullanır. Cismin kalitesini kontrol etmek için mihenk taşına sürtülür ve taşın yüzeyinde metalin izi kalır. Metaldeki altının oranını anlamak için altın oranı belli olan birkaç adet iğne ile oranı bilinmeyen obje aynı mihenk taşının yüzeyine iz bırakacak şekilde sürtülür.

Eski dönemlerde sıkça kullanılan bu yöntemde taş üzerindeki çizgilerin renkleri, maddenin saflığı hakkında bir fikir verirdi. İlerleyen dönemlerde ise daha nitelikli bir test olarak taşın yüzeyine asit karışımları sürme yöntemi ortaya çıktı.

Nitrik asit, altın haricindeki metalleri çözer, çiziğin parlak sarı renkte olması halinde alaşım iyidir. Çizginin rengi kırmızı-kahverengine dönüşür ya da kaybolursa alaşımdaki altın miktarı düşük veya yoktur. Kalan altının oranı, oranı bilinen altınla görsel olarak karşılaştırılıp ölçülen örnekteki altının ayarı tahminen belirlenebilir. Orta çağlarda uygulanan bu teknik genel olarak nicel bir yöntem değildi. Kıymetli metal oranının belirlenebilmesi açısından bilinen örnekler ile kıyaslanmaya dayalıydı.

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