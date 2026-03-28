Milas’ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir aracın çaya düşerek sele kapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Milas’ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda dereden geçmek isteyen bir aracın sel sularına kapıldığı bildirildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, AFAD, 112 Ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Milas’ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü 1

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda, 35 AZ 0305 plakalı Tofaş marka aracın dere içerisinde ters vaziyette olduğu ve araçta bulunan vatandaşların mahsur kaldığını tespit edildi.

Milas’ta akarsuya düşen araçta bir kişi öldü 2

İtfaiye ekipleri, AFAD ile koordineli şekilde kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan vatandaşlardan biri sağ olarak kurtarıldı. Araçta bulunan diğer vatandaşın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

