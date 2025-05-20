HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Millet Bahçesi’nde denetimler sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan denetimlerde 27 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Bisikletli Polis Timleri ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde denetim yapıldı.

Millet Bahçesi’nde denetimler sürüyor
Çiğdem Sevinç

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılan denetimlerde 27 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

Millet Bahçesi’nde denetimler sürüyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Bisikletli Polis Timleri ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 456 şahıs, 148 oto sorgusu yapıldı, 27 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 5 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 buluntu cüzdan sahibine teslim edildi, 1 çalıntı motosiklet yakalandı, 9 araca Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplamda 15 bin 800 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolandırıcılardan TUSAŞ hamlesi! Dolandırıcılardan TUSAŞ hamlesi!
Sosyal medya bunu konuşuyor! Toprağın altındaki ölü köpekleri beddua ederek çıkarmaya çalıştılar: Bölgede alarm verildiSosyal medya bunu konuşuyor! Toprağın altındaki ölü köpekleri beddua ederek çıkarmaya çalıştılar: Bölgede alarm verildi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.