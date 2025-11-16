Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya’da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Malatya’ya geldi.

Deprem bölgesi Malatya’da bir dizi programa katılacak olan Bakan Tekin ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin valilikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Tekin’in valilik programının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edeceği daha sonra ise Battalgazi ilçesinde düzenlenecek Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katılacağı bildirildi.

