Milli Eğitim Bakanlığı, lise öğrencileri arasında “Şiddet Algısı Araştırması” yaptı

"Şiddet Algısı Araştırması" sonuçlarına göre, dijital ortam, öğrenciler arasında en yaygın şiddet alanı olarak öne çıktı.

26 İLDE 7 BİN 511 LİSE ÖĞRENCİSİ KATILDI

26 farklı ilden toplam 7 bin 511 lise öğrencisinin katılımıyla yapıldı.

Özellikle sosyal medya ve online platformlarda yaşanan zorbalık ve olumsuz etkileşimlerin, öğrencilerin şiddet algısını etkilediği belirtildi.

DİJİTAL ORTAM EN YAYGIN ŞİDDET NOKTASI OLDU

MEB, araştırma sonuçlarını dikkate alarak dijital şiddetle mücadeleye yönelik yeni stratejiler geliştirmeyi planlıyor.

Eğitimde şiddetle mücadeleye dair farkındalık yaratmak ve öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde çeşitli projeler hayata geçirileceği ifade edildi.

Bu kapsamlı araştırma, gençlerin dijital dünyada karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(AA)