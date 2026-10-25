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Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) Seçkin Gözlemci Günü'nde, milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekat ortamındaki etkinlikleri sergilendi.

Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Plajı açıklarında yapılan seçkin gözlemci günü faaliyetlerini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da takip etti.

Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 18 gemi, 11 hava aracı ve 1300 personel katıldı.

Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı 1

Tatbikat kapsamında örtülü keşif ve gözetleme, sahil hattında mayın tespiti ve imhası, amfibi hedef sahasında keşif ve gözetleme ile düşman kıyı başının keşfi ve yumuşatılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

İnsansız kara ve hava araçlarının meskun mahal muharebesinde kullanıldığı tatbikatta, TB3 ve AKSUNGUR insansız hava araçlarından sonoboy atışı, TUNGA-X radar entegreli avcı dron hücumu, ANKA-S insansız hava aracından ŞİMŞEK-K kamikaze dron atışı ve patlayıcı yüklü PİRANA kamikaze insansız deniz aracı hücumu yapıldı.

Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı 2

TCG BEYKOZ'da TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kullanılarak FPV dron ve kamikaze insansız deniz aracı imha edilen tatbikatta, ayrıca denize düşen personelin kurtarılmasına yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İnsansız deniz, hava ve kara araçlarının farklı görevlerde kullanımının denendiği tatbikatta insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, savunma sanayisi firmalarınca geliştirilen yeni sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat katılımcılarına, ADVENT UFUK ve TDR sistemlerinin tesisi gösterildi, savunma sanayi firmalarının geliştirdiği sistemler sergilendi.
Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı 3
Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemileri ile yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları ve Sahil Güvenlik botları görev aldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, insansız deniz araçlarının geçişi ile sona erdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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tatbikat
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