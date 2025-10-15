HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyon'da

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyon'da

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci Başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, kanun teklifinin yasalaşması halinde teklife konu alanlar için çevre koruma politikalarında daha etkin ve daha sürdürülebilir bir dönem başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin doğal mirasını koruma yolunda önemli bir adımı atılacağını belirten Toy, kanun teklifi hakkında ön yargılı ve çoğunlukla manipülatif birçok paylaşım ve haberin yapıldığını anlattı.

Teklifin muhtevası, oluşturacağı kamusal faydalar, kamu yararına çıktıları ile millete sunduğu imkanlardan bağımsız bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Toy, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve diğer koruma alanlarının yaban hayatının biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyetlerinin her zaman hükümetlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Farklı yıllarda yapılan düzenli uygulamalarla 33 olan milli park sayısının 50'ye, 17 olan tabiat parkı sayısının 274'e, 89 olan tabiat anıtı sayısının ise 111'e çıkarıldığı bilgisini veren Toy, toplam korunan alan sayısının 172'den 688'e, korunan alanların yüz ölçümünün de 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkarıldığını kaydetti.

Toy, şöyle konuştu:

"Eğer bahse konu olan haberlerde söylendiği gibi biz ormanlarımızı turizme açacak olsaydık, meramımız bu olsaydı bakınız 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkaramazdık korunan alan sayısını. Korunan alanlara gelen yıllık ziyaretçi sayımız da 5,5 milyondan 69,1 milyona ulaşmıştır. Bu da yaptığımız hizmetlere halkımızın ne kadar teveccüh gösterdiğinin de bir göstergesidir."

İklim değişikliğinin getirdiği olumsuz durumlara karşı sulak alanların da koruma altına alındığını bildiren Toy, "Koruma altına alınan sulak alan sayımız 9'dan 136'ya çıkarılmış, 159 bin hektar olan sulak alan yüzölçümümüz 1 milyon 186 bin hektara yükseltilmiştir." dedi.

Rukiye Toy, "Teklifle doğa korumadaki bütüncül yönetim yaklaşımının daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacak. Ülkemizin en önemli korunan alan otoritesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün güçlendirilmiş yeni teşkilat yapısıyla hukuka aykırılıklara karşı mücadele edilecek ve daha caydırıcı mevzuatla desteklenmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Komisyon'da, teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Hazine Bakanı Bessent, kapanmanın günde 15 milyar dolar maliyet oluşturabileceğini söylediABD Hazine Bakanı Bessent, kapanmanın günde 15 milyar dolar maliyet oluşturabileceğini söyledi
Güney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Kamboçya'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getirecekGüney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Kamboçya'nın bazı bölgelerine seyahat yasağı getirecek

Anahtar Kelimeler:
tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.