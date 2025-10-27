Milli Savunma Bakanı Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer TUSAŞ’ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ı Mürted Hava Meydan Komutanlığında askerî törenle karşıladı. Başbakan Keir Starmer’ın beraberinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer alırken Bakan Yaşar Güler’in beraberinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.

KAAN HAKKINDA BİLGİ ALDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki karşılama töreni sonrasında TUSAŞ’a geçerek KAAN hakkında bilgi aldı. Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

