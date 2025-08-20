HABER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti. Dicle Mahallesi'nde Uğur ailesini ziyaret eden Güler, aile üyeleriyle sohbet etti. Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta şehit ailesini ziyaret etti

Kentte temaslarını sürdüren Bakan Güler, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı ziyaret eden Güler, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bahçelievler Mahallesi Park Alışveriş Merkezi'nde de esnafa ziyarette bulunan Güler, bir restoranın açılışını gerçekleştirdi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ, ÇOCUKLARA HEDİYE VERDİ

Aynı mahallede oturan şehit Abdurrezak Taşar'ın ailesi ile Dicle Mahallesi'nde Uğur ailesini ziyaret eden Güler, aile üyeleriyle sohbet etti.

Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretlerde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

(AA)

20 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

