Milli Savunma Bakanlığı’ndan Elazığ'a 20 milyon dolarlık yatırım

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde, ‘Milli Savunma Bakanlığı ile Elazığ Sanayicilerinin Buluşması’ programı düzenlendi. Programa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, Bakanlık bürokratları ve sanayiciler katıldı. Burada konuşan Alpay, kente 20 milyon dolarlık yatırım bedeliyle kurulacak yaklaşık 6 bin metrekarelik tesiste, her yıl yaklaşık 650 motor ve 750 şanzımanın yenilenerek sisteme kazandırılacağını ifade ederek, “Elazığ, sanayi, savunma sanayi ve diğer stratejik sektörlerde önemli bir gelişim sürecine giriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, bu şehir de üzerine düşeni yaparak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edecek. Bu doğrultuda, herkesin büyük bir çaba ve özveriyle çalıştığını belirtmek gerekir. Elazığ, köklü sanayi geçmişi ve üretim kapasitesiyle öne çıkan illerden biri olup, özellikle yetişmiş insan kaynağı açısından büyük bir avantaja sahip. Bu potansiyel sayesinde şehir, kendine belirlediği hedeflere hızla ulaşabilecek bir konumda bulunuyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ülkemizin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olan savunma sanayisine yönelik Elazığ'da yeni bir yatırım gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 54’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü kapsamında, ilk aşamada 20 milyon dolarlık bir yatırım planlanarak bütçesi ayrıldı. Bu tesis, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan tekerlekli ve taktik tekerlekli araçların bakım, onarım ve yerlileştirme çalışmalarını üstlenecek. Yıllık olarak yaklaşık 650 motor ve 750 şanzımanın bakım ve yenileme işlemleri bu tesis kapsamında yürütülecek. Aynı zamanda mevcut envantere yeni zırhlı taktik tekerlekli araçların eklenmesi de gündemde” dedi.

‘2025 YILI SONUNA KADAR YATIRIMIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR’

Yıl sonuna kadar fabrikanın tam kapasiteyle faaliyete geçmesini hedeflediklerini ifade eden Şuay Alpay, “Dünya genelinde görüldüğü gibi, güçlü bir savunmaya ve gelişmiş yerli teknolojilere sahip olmayan ülkeler, büyük tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en ileri teknolojiyle donatılması büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizin caydırıcı gücünü artırmak ve savunma sanayisinde daha bağımsız hale gelmek için atılan bu adımlar kritik öneme sahiptir. Elazığlılar olarak bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz ve şehrin gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikalar ve tersaneler genelinde savunma sanayimizin güçlendirilmesi adına önemli adımlar atmaktadır. Elazığ’daki 54’üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü de bu sürecin bir parçası olarak geliştirilmekte olup, hedeflenen temel atma tarihi mayıs veya haziran ayı olarak belirlenmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin metrekarelik bir tesis inşa edilecek ve çalışmalar hızla ilerlemektedir. Tezgah siparişleri verilmiş olup, 2025 yılı sonuna kadar yatırımın tamamlanması planlanmaktadır. Bu yatırım, Elazığ’ın savunma sanayisine entegrasyonunu hızlandırarak, bölgenin ekonomik ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Motor ve şanzıman iyileştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık bir işlem hacmi öngörülmekte olup, mevcut envanterin iki katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bölgedeki sanayiciler, is¸ insanları ve üreticilerle is¸ birliği içinde oluşturulacak ekosistem sayesinde Elazığ, savunma sanayisi alanında güçlü bir merkez haline gelecektir. Bu projeyle birlikte şehrin ekonomisi büyüyecek ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki bağımsızlığı daha da güçlenecektir. Elazığ’ın bu potansiyeli hak ettiği gibi değerlendirilerek, sağlam adımlarla ilerlemesi en büyük hedefimizdir. Taktik tekerlekli ve diğer askeri araçların bakım ve lojistiğinde kritik bir merkez haline gelmesi için tüm çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Şehrin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu yatırım hem bölgeye hem de ülke savunmasına önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır