HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın acı günü

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın acı günü

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın kayınvalidesi Türkan Samur (98) hayatını kaybetti. Samur için bugün İzmir Karşıyaka’daki Mevlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Hulusi Akar burada taziyeleri kabul etti. Merhumenin cenazesi İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Karşıyaka Örnekköy mezarlığından bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

thumbs_b_c_ab704a0ab44595132cdaf8b5d71b363e

CENAZE TÖRENİNE SİYASİLER, YAKINLARI VE VATANDAŞLAR KATILDI

Cenaze törenine; Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı İrfan Özsert, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, siyasiler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme! 13 kişi tutuklandıİBB'ye 3. dalga operasyonunda yeni gelişme! 13 kişi tutuklandı
Şükriye Aci: "Oğlumun hakkını yedirmem"Şükriye Aci: "Oğlumun hakkını yedirmem"

Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar cenaze ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Yıldız futbolcu takıma veda etti

Real Madrid'de beklenen ayrılık gerçekleşti! Yıldız futbolcu takıma veda etti

Ekipler SIM karttan yola çıktı! Bahis şebekesi çökertildi

Ekipler SIM karttan yola çıktı! Bahis şebekesi çökertildi

Saldırı iddiası gündem oldu! Dünyaya duyurdular, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

Saldırı iddiası gündem oldu! Dünyaya duyurdular, detay paylaşılmadı: "Özel tedbirler alacağız"

Acun Ilıcalı'dan taraftarlara müjde! "Bir Hafta içinde anlaşmayı açıklayacağız"

Acun Ilıcalı'dan taraftarlara müjde! "Bir Hafta içinde anlaşmayı açıklayacağız"

Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatı

Rusya lideri Putin'den Ukrayna sınırına tampon bölge talimatı

Büyükekşi'ye korkunç tehdit! "Ya Alanur ya Elif, seç birini"

Büyükekşi'ye korkunç tehdit! "Ya Alanur ya Elif, seç birini"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.