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Milliyetçi Hareket Partisi'nden BESOB’a ziyaret

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleriyle birlikte Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit’i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden BESOB’a ziyaret

Gerçekleştirilen ziyarette, esnaf ve sanatkarların gündeminde yer alan konular ile yerel ölçekte yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin, esnaf ve sanatkarların taleplerinin değerlendirilmesi, sektörün karşılaştığı sorunların ele alınması ve ilgili kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yönelik bir nezaket ve istişare buluşması niteliği taşıdığı belirtildi.

MHP'DEN BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ'NE ZİYARET

Bir süre sohbet eden MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, misafirperverliği ve ilgisi dolayısıyla Fahrettin Bilgit’e teşekkür etti. Bilgit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Noyin, MHP Yenişehir ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
MHP ziyaret
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