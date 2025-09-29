HABER

Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiriyor! 2024'te yürürlüğe girmişti: Kritik uyarı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal almayan cep telefonlarının bağlantısı kesiliyor ve “siyah liste”ye alınıyor. Milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren bu düzenleme, 2026 yılına yaklaşırken tekrar gündeme geldi.

Enes Çırtlık

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"e göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı 24 saat içinde kesiliyor ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri "siyah liste"ye alınıyor.

112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar, teknik imkanlar dâhilinde tespit edilebilmeleri halinde, bu kapsamda değerlendirilmiyor.

Türkiye’de milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren bu düzenleme, 2026 yılına yaklaşırken yeniden gündeme geldi.

KESİNTİSİZ 2025 YILI BOYUNCA SİNYAL ALMAYAN TELEFONLARIN 2026'DA KAPATILMASI BEKLENİYOR

Önümüzdeki dönemde 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren söz konusu yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmaması halinde, örneğin, bir cep telefonunun, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) olmasına karşın elektronik haberleşme şebekelerinden 2025 yılı boyunca kesintisiz bir şekilde hizmet almaması durumunda, 2026’ya girilmesiyle beraber bağlantısının sona erdirilmesi bekleniyor.

Bu nedenle 2025 yılı boyunca kesintisiz bir şekilde sinyal almayan bir telefonunuz varsa, 2026’da kapatılacağını bilmeniz gerekiyor.

Çekmecede uzun süredir bekleyip, kesintisiz 1 yıl boyunca hiç kullanılmayan cihazlar bu uygulamadan doğrudan etkileniyor gibi görünüyor.

Son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almadığı gerekçesiyle elektronik kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor.

