Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar açıklandı: Sağlık Bakanlığı’ndan rapor sürelerine ek süre! İlaç raporlarının süresi uzatıldı...

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın, yenilenmesi gereken sağlık raporlarının sayısının fazla olması ve rutin sağlık hizmetlerinin aksamaması için bazı sağlık raporlarının sürelerini uzattığını duyurdu. Saydan, MHRS üzerinden “rapor yenileme” alanının aktif hale getirildiğini belirtti.

RAPOR SÜRELERİNE 9 VE 12 AY EK SÜRE

Sağlık Bakanlığı’nın daha önce rapor sürelerini 30 Haziran’a kadar uzattığını hatırlatan Saydan, hastanelerde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle yeni bir karar alındığını açıkladı. Buna göre, 2020’den beri uzatmalı kullanılan ilaç raporlarına 9 ay, engelli raporlarına ise 12 ay ek süre tanındı.

RAPOR YENİLEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Saydan’ın yazılı açıklamasında şu detaylar yer aldı: "MHRS üzerinden veya 182 çağrı merkezi üzerinden arama yoluyla en uygun tarihe rapor yenileme için muayene randevusu düzenlenecek ve belirlenen bu randevular sonucunda raporların yenilenmesi işlemi yapılacaktır."

80 YAŞ ÜSTÜ VE YATALAK HASTALARIN RAPORLARI NASIL YENİLENECEK?

Genel Başkan Nurten Saydan, "Belirlenen randevular sonucunda raporlar yenilenmez ise ilgili raporlar geçerliliğini yitirecektir. 80 yaş üstü ve yatalak hastaların raporları ise ‘evde sağlık hizmeti’ tarafından yenilenecektir. Bu hastaların müracaatına gerek yoktur ve bir ay kala otomatik olarak yenilenecektir."

‘RAPORUM UZADI MI? İLAÇLARIMI VEREBİLECEK MİSİN?’

Genel Başkan Nurten Saydan, "Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın son günlerde eczanelerimize gelerek en çok sordukları soru: ‘Raporum uzadı mı? İlaçlarımı verebilecek misin?’ şeklindeydi. Nihayet Sağlık Bakanlığı rapor sürelerinin uzadığı ile ilgili duyurusunu yaptı."

"HASTANELERDE OLUŞACAK YOĞUNLUK AZALTILMIŞ OLACAK"

Genel Başkan Nurten Saydan, "Rapor sürelerinin uzamasına yönelik program ile hastanelerde oluşacak yoğunluk azaltılmış olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve hasta ve sağlık çalışanını mağdur edecekti. Herhangi bir sorun yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararı SGK’nın sisteme ivedilikle işlemesini bekliyoruz.”