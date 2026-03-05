HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş

Kuyumcu atölyelerinde değeri kimi zaman yüz binlerce doları bulan pırlanta ve altın mücevherler, ustaların milimetrik dokunuşlarıyla tamir edilip yeniden hayat buluyor.Pırlanta, altın, elmas ve diğer değerli taşların tamir ve tadilatlarının yapıldığı kuyumcu atölyelerinde ustalar her gün büyük maddi değere sahip ziynet eşyaları üzerinde çalışıyor.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş

Kuyumcu atölyelerinde değeri kimi zaman yüz binlerce doları bulan pırlanta ve altın mücevherler, ustaların milimetrik dokunuşlarıyla tamir edilip yeniden hayat buluyor.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 1

Pırlanta, altın, elmas ve diğer değerli taşların tamir ve tadilatlarının yapıldığı kuyumcu atölyelerinde ustalar her gün büyük maddi değere sahip ziynet eşyaları üzerinde çalışıyor. Ancak ustalar, yaptıkları iş sırasında mücevherin değerini düşünmeden adeta sıradan bir metal üzerinde çalışıyormuş gibi dikkatle ve sabırla işlem yapıyor.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 2

35 yıldır kuyumcu atölyesinde çalışan Yüksel Demir, mesleklerinin büyük dikkat ve ustalık gerektirdiğini belirterek, değerli mücevherlerle çalışırken en küçük hatanın ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 3

Demir, kuyumcu atölyeciliğinin altın, gümüş ve pırlanta gibi değerli eşyalara yapılan tamir ve tadilat işlemlerinin tamamını kapsadığını ifade etti. Altının son yıllarda dünyanın en değerli madenlerinden biri haline geldiğini belirten Demir, "Sadece altın değil, üzerindeki pırlanta ve elmasıyla birlikte çok kıymetli malzemelerle çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yıllardır bu mesleğin içindeyim. 100 bin dolarlık bir mücevheri de tamir ettik, çok daha düşük değerli bir ürünü de. Biz iş yaparken ürünün fiyatını değil, işin doğruluğunu düşünürüz" dedi.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 4

"BU MESLEKTE HER ŞEY KIYMETLİ"

Yüksek değerli mücevherlerle çalışırken tedirginliğin hata getireceğini vurgulayan Demir, "Bir eşyanın çok değerli olduğunu düşünerek işe başlarsanız tedirgin olursunuz ve hata yapabilirsiniz. Bu meslekte her şey kıymetli. Bu yüzden işe odaklanırız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırız" diye konuştu.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 5

Mesleklerinin geleceğine de değinen Demir, kuyumculuğun insanlık var oldukça devam edeceğini belirtti. Çırak yetiştirmenin önemine dikkat çeken Demir, teknolojinin gençler üzerindeki etkisinin mesleğe ilgiyi azalttığını ancak buna rağmen yeni ustalar yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 6

Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören ve haftanın büyük bölümünü kuyumcu atölyesinde çırak olarak geçiren öğrenciler ise kuyumculuğun diğer mesleklere göre daha zor ancak oldukça keyifli olduğunu belirterek, ileride kendi atölyelerini açıp ustalık yapmak istediklerini ifade ettiler.

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 7

Milyonluk mücevherlere milimetrik dokunuş 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldılar: İşte fiyatlarıMerakla bekleniyordu! Resmen tanıtıldılar: İşte fiyatları
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyorMeteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.237,24
7.238,18
% -0.27
17:28
Ons Altın / TL
224.322,89
224.406,56
% -0.61
17:43
Ons Altın / USD
5.098,02
5.098,96
% -0.72
17:43
Çeyrek Altın
11.579,59
11.834,42
% -0.27
17:28
Yarım Altın
23.086,81
23.668,84
% -0.27
17:28
Ziynet Altın
46.318,36
47.192,92
% -0.27
17:28
Cumhuriyet Altını
49.158,00
49.904,00
% -0.99
16:41
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın mücevher
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.