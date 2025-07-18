Milyonluk vurgun gündem olmuştu! Gözaltına alınan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ŞEREF ATEŞ TUTUKLANDI

Ateş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şeref Ateş ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denilmişti.

6 PARAVAN ŞİRKET, 300 MİLYON LİRADAN FAZLA VURGUN

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Şeref Ateş’in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

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DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapılmış, Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait bin 458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konuldu. Milyonluk vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.