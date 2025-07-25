HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Minguzzi ailesini tehdit etmişti! 16 yaşındaki çocuk yakalandı

İstanbul'un göbeğinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları yağmıştı. Aileyi tehdit ettiği öne sürülen 16 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Minguzzi ailesini tehdit etmişti! 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TEHDİT MESAJLARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce davayla ilgili yaptığı açıklamada "Ailenin tehdit edilmesi ile ilgili olarak 8 kişi hakkında soruşturma açılmıştı. 8 kişiden 5’i suçu ve suçluyu övme suçundan 1 yıl 8 ay, 1 kişi de tehdit suçundan 4 yıl 8 ay ceza aldı. Yetişkin olan 2 kişiden birisi ise suçu ve suçluyu övmeden 2 yıl 3 ay ceza, diğeri ise tehditten 5 yıl 3 ay ceza aldı. Mezar tahribi ile ilgili 1 kişi 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı" demişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralıKocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralı
Ege adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildiEge adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildi

Anahtar Kelimeler:
Mattia Ahmet Minguzzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.