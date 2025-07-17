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Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi

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Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir bugün kendisine gelen ölüm tehditlerini açıklamıştı. Epözdemir'in açıklamalarının ardından, tehditler savuran Y.E.B. hakkında harekete geçildi.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası çerçevesinde ailenin avukatı Rezan Epözdemir bugün, bir haftada aldığı tehdit mesajlarını açıklayarak isyan etmişti. Epözdemir'in konuşmasının ardından tehdit mesajı atan şüphelilerden biriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

EPÖZDEMİR ÖLÜM TEHDİTLERİNİ AÇIKLAYARAK İSYAN ETMİŞTİ

Epözdemir, tehdit mesajlarını açıklarken adeta çileden çıkmış, "Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak” diyerek isyan etmişti.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 1

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HAREKETE GEÇİLDİ

Epözdemir'in konuşmasının ardından, şüpheli Y.E.B. hakkında 5 Temmuz tarihli tutuklama talebinin reddi kararın kaldırılması ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemesine karar verilmesi talep edildi.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 2

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 3

İŞTE O MESAJLAR

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 4

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 5

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 6

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 7

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi 8Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Mattia Ahmet Minguzzi
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