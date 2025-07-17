Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir isyan etmişti! Ölüm tehditleri savuran şüpheli hakkında harekete geçildi

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası çerçevesinde ailenin avukatı Rezan Epözdemir bugün, bir haftada aldığı tehdit mesajlarını açıklayarak isyan etmişti. Epözdemir'in konuşmasının ardından tehdit mesajı atan şüphelilerden biriyle ilgili yeni gelişme yaşandı.
Epözdemir, tehdit mesajlarını açıklarken adeta çileden çıkmış, "Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak” diyerek isyan etmişti.
Epözdemir'in konuşmasının ardından, şüpheli Y.E.B. hakkında 5 Temmuz tarihli tutuklama talebinin reddi kararın kaldırılması ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemesine karar verilmesi talep edildi.
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