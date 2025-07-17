Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı! "Ölüm tehditleri alıyorum" diyerek mesajları tek tek okudu

Türkiye'nin gözü kulağı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yaşanan gelişmelerde. Davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı, duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise aldığı mesajlara isyan etti.

REZAN EPÖZDEMİR ÇİLEDEN ÇIKTI

Ölüm tehditlerini aldığını açıklayan Epözdemir veryansın ederek şöyle konuştu:

“Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak.”

Buradan Adalet Komisyonu Başkanına sesleniyorum. Bakılsın bakalım, Sulh Ceza Hakimliği bu faili serbest bırakmış mı bırakmamış mı. Sayın Adalet Bakanına da sesleniyorum; biz burada mağdur aile vekiliyiz, hak arama mücadelesi veriyoruz. Ölümle tehdit ediliyoruz, eşimiz ölümle tehdit ediliyor, aile huzurumuz bozuluyor. Faillerden biri tespit ediliyor, başsavcılık gerekeni yapıp tutuklamaya sevk ediyor ama Sulh Ceza Hakimliği her ne hikmetse faili serbest bırakıyor.

TUTUKLANAN 2 ÇOCUK ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Minguzzi cinayetine ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. AA'nın aktardığı detaylara göre; iddianamede, her iki şüphelinin de maktulün kasten öldürülmesi olayında diğer asli faillerin suç işleme kararını kuvvetlendirmek, suçun işlemesinden önce veya sonrasında icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım etme şeklinde suça iştirak ettikleri belirtildi.

İŞTE İSTENEN HAPİS CEZALARI

Çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OLAY GÜNÜ GÜLEREK POZ VERMİŞLER

Öte yandan şüpheliler hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D'nin telefonunda yapılan incelemede, olay güne ait fotoğrafların silinen dosyalar kısmında bulunduğu aktarıldı. Bunların bazılarının, olay sonrasında 4 şüphelinin birlikte metroda çektirdikleri fotoğraflar olduğu anlaşılıyor.

Fotoğraflarda, şüphelilerin gülerek poz verdikleri görülüyor.

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NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır