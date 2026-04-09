Minguzzi cinayetinde infial yaratan detaylar! Görüntüleri defalarca izlemiş… Saldırganlardan skandal kare

Türkiye'de infial yaratan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayet davasında daha önce tahliye edilen şüphelilerden Müslüm Ayberk Doğan, bu kez uyuşturucu soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan, adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CİNAYETİ BİLGİSAYARDAN DEFALARCA İZLEMİŞ

Soruşturma kapsamında şüphelinin cep telefonu ve dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede infial yaratan bulgulara ulaşıldı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre; silinen verilerin geri getirilmesiyle birlikte Doğan’ın, cinayete ait güvenlik kamerası görüntülerini bilgisayarına aktardığı ve bu görüntüleri defalarca izlediği belirlendi.

OLAYDAN SONRA SIRITARAK POZ!

İncelemelere göre saldırganların, Ahmet Minguzzi’yi bıçakladıktan yaklaşık yarım saat sonra bir araya gelerek gülümseyip fotoğraf çektikleri tespit edildi. Bu görüntülerin soruşturma dosyasına delil olarak girdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Ocak 2025’te İstanbul Kadıköy’de bulunan tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte alışveriş yaptığı sırada çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda 15 yaşındaki B.B., Minguzzi’yi göğüs ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. 16 yaşındaki U.B. ise ağır yaralanarak yere düşen Minguzzi’yi tekmeledi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ağır yaralanan Minguzzi, hastanede günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti.

Olayın ardından iki saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Yargılama sürecinde her iki sanık “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayetle bağlantılı olarak olay günü saldırganlarla birlikte hareket ettikleri iddia edilen bazı şüpheliler hakkında da “yardım etme” suçlamasıyla dava açıldı. Ancak bu kişilerden bazıları ilerleyen süreçte delil yetersizliği gerekçesiyle tahliye edildi.