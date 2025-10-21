Minguzzi davasında iki sanık beraat etmişti! Başsavcılıktan karara itiraz

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.

2 SANIK İÇİN 24 YIL CEZA, 2 SANIK İÇİN BERAAT

Türkiye'nin konuştuğu davada 4 sanıktan B.B ve U.B. Hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı. Sanık M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

BAŞSAVCILIKTAN BERAAT KARARINA İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davası sanıklarına yönelik mahkemenin beraat ve tahliye kararlarına itiraz etti. Karar İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

AVUKAT ERSAN BARKIN: "TAHLİYELERE İLİŞKİN KARARLARINA İTİRAZ SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ"

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın da itiraz sürecini başlatacağız demişti. Barkın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verimişti:

"Evladımız Minguzzi’nin kaybı üzerinden yaklaşık on ay geçti. Bu on ay sürenin ardından, 6. celsesini idrak ettik bu davanın. Bu davada, aslında iki ayrı dava vardı.

Bu davalardan ilki, ilk iddianameyle açılan ve iki sanığın “kasten çocuğun öldürülmesi” eylemiyle sorumlu tutulduğu davaydı. İkinci dava ise geçtiğimiz celse, ilk celsesi idrak edilen birleşen davaydı.

Esas hakkında mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, ilk davadaki iki sanığın kasten iştiraken bu eylemi gerçekleştirdiğini, ikinci davadaki iki sanığın ise yardım eden sıfatıyla eylemin içinde olduklarını düşünerek cezalandırma talep etti.

Mahkeme, bu yargılamaların sonucunda dört sanığın birden, evladın çevresini nasıl kuşattığını, kamera kayıtlarıyla ve diğer maddi delillerle ortaya koymamıza rağmen, Cumhuriyet Savcısı da bu çabaya ve kanaate iştirak etmiş olmasına rağmen, iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türk Ceza Yasası’nda çocuk ceza hukuku bakımından bunun karşılığı 24 yıl hapis cezasına tekabül etmektedir. Mahkeme, 62. madde bağlamında takdir indirimi uygulamadı.

Ancak eylemin içinde olan diğer iki sanık hakkında, eylemin her noktasında evladın kuşatılmasında ve kaçış yolunun belirlenmesinde olaya dahillikleri çok açık olmasına rağmen, delil yetersizliği nedeniyle birleşen davanın bu iki sanığı hakkında beraat kararı verildi ve tahliye hükmedildi.

Uzun yıllardır ceza yargılamasının içindeyiz. Bugün, Türk siyasi tarihinde alışılmadık bir biçimde, adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Adliye içinde koridorları kapatacak şekilde güvenlik önlemleri alındı. Elbette bu önlemler, güvenlik ve selamet açısından kabul edilebilir. Ancak ben, bu güvenlik önlemlerini gördüğüm anda, zaten bu hükmün milli vicdanı karşılayacak bir hüküm olmadığını anlamıştım. Yani bugün alınan güvenlik önlemleri, bana kalırsa, temel olarak mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını korumak üzere alınmıştı.

Bu mahkeme kararı neticesinde, bu dava maddi veriler bakımından ve dosyadaki güvenlik önlemleri bakımından, alınan kararlar kabul edilebilir değildir. Bu kararlara karşı, hem beraat kararına hem de diğer hususlara ilişkin kanun yolu aşamasında itirazlarımızda, bu kararların kaldırılacağını düşünüyoruz.

Çünkü bakın, yüzyılı aşkın var olan yargılama geleneğine, iştirak birliğine ve bu iştirakların hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu hâliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz.

Ancak bu dosya yalnızca bir dava dosyası olmanın ötesinde, aynı zamanda hepimizin bütün evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin emsal bir karardı. Ne yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar, bu hâliyle kabul edilebilir bir karar değildir. Dolayısıyla üst mahkemelerden bu kararın döneceğini ve kaldırılacağını düşünüyoruz. Tahliyelere ilişkin kararlarına itiraz sürecini hemen başlatacağız"